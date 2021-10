Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag im Häfler Stadtgebiet zahlreiche Autoteile gestohlen. Laut Polizeibericht gingen die Täter an den betroffenen Fahrzeugen hauptsächlich die Außenspiegel oder die Frontstoßstange an und hatten es mutmaßlich auf die darin verbauten Abstandssensoren und Totwinkelassistenten abgesehen. Der dabei verursachte Gesamtschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0 75 41/70 10 zu melden.