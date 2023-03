Sonne, Regen, Schnee – und das wechselnd im Stunden- oder sogar Minutentakt: Der April gilt als besonders unbeständiger Monat im Wetterkalender. Dann sind auch die Wolken oft in Achterbahnfahrt und sorgen für starke Gewitter – mitunter mit Hagelkörnern wie am Freitag um die Mittagszeit in Friedrichshafen.

Hagel um die Mittagszeit in Friedrichshafen Video: Wienrich, Sabine

Plötzlich verdunkelte sich der Himmel schlagartig, erst regnete es, dann fielen Hagelkörner in Kirschkerngröße herunter. Das passiert immer dann, wenn die Lufttemperatur schon vergleichsweise warm ist so wie jetzt mit etwa 15 Grad. Die warme Luft steigt nach oben und kühlt ab. Es bilden sich kleine Tröpfchen, die wachsen und an Kristallisationskernen zu Eis gefrieren. Auf- und Abwinde schleudern sie hoch und runter, sie nehmen noch mehr Wasser auf und werden schwerer. Sind sie zu schwer oder schwächt sich der Abwind ab, erreichen sie den Grund – so wie eben in Friedrichshafen.

Wie wird das Wochenende?

Laut Unwetterzentrale dürfte das nicht das einzige Gewitter bleiben. Derzeit herrscht eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter, die von Westen aus aufziehen. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 Stundenkilometern, meldet der Deutsche Wetterdienst. Auch am Wochenende bleibt es rechnerisch und windig, bei Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad.