Der Schüler war am Montag noch in der Schule, seit Dienstag bereits zu Hause. Die Schule ist am Montag mit einem umfassenden Hygienekonzept, das auch in der betroffenen Klasse befolgt und umgesetzt wurde, ins neue Schuljahr gestartet: Im Klassenzimmer war eine ständige Querlüftung mit geöffneter Tür und Fenstern sichergestellt.

Friedrichshafen Positiver Coronafall im Kinderhaus in Friedrichshafen: 30 Kita-Kinder bleiben nun für zwei Wochen zu Hause Das könnte Sie auch interessieren

Daher wird das Gesundheitsamt im Landratsamt nur für die unmittelbaren Sitznachbarn sowie Mitschüler, die näheren Kontakt zum Infizierten hatten, Quarantäne und Tests veranlassen. Allen anderen Mitschüler sollen laut Mitteilung mindestens den Rest der Woche kontaktarm zu Hause zu bleiben und sollen ebenfalls getestet werden. Die Eltern wurden von der Schule ab Mittwochnachmittag über die Maßnahmen informiert.