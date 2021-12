Die CDU-Fraktion im Gemeinderat setzt die Sporthallen-Misere in Friedrichshafen auf die Tagesordnung. Mit dem Wegfall der ZF-Arena am Sportpark „besteht mehr als dringender Handlungsbedarf beim innerstädtischen Schulsport“, schreiben die neun Stadträte in ihrem Antrag, der vergangene Woche dem Oberbürgermeister zuging. Damit muss das Thema spätestens im Februar im Rat eingebracht werden.

Ziel des Antrags ist, dass bis zum Beginn des nächsten Schuljahres im September eine dreiteilige Traglufthalle im Stadtzentrum installiert wird, um die „nicht ausreichend zur Verfügung stehenden Schulsporträume“ zu kompensieren. Als geeigneten Standort favorisiert die CDU-Fraktion das Areal, auf dem früher die Kita Riedlewald an der Margarethenstraße stand. Eine mögliche Alternative stelle auch der Parkplatz an der Alten Festhalle in der Scheffelstraße dar.

Neue Sporthalle oder Sanierung der Festhalle planen

Parallel dazu wünschen sich die Christdemokraten, dass die Stadt den Neubau einer Sporthalle beziehungsweise die Kernsanierung der Alten Festhalle plus Erweiterung plant. In diesem Erweiterungsbau soll die Stadt zudem einen Naturwissenschafts-Campus für die beiden Gymnasien vorsehen. Hintergrund dieser Forderung ist, dass die naturwissenschaftlichen Räume sowohl am KMG als auch am GZG dringend sanierungsbedürftig sind.

Eine große Kuppel über dem Außenbecken: 2016 wurde übergangsweise eine Traglufthalle neben der Bodensee-Therme errichtet. | Bild: Hanser, Oliver

Die Fraktion begründet ihren Antrag damit, dass durch die extrem schnelle Schließung der ZF-Arena die Räumlichkeiten auch für den Schulsport nicht mehr zur Verfügung stehen. Von diesem Mangel betroffen sind die Gemeinschaftsschule Graf Soden sowie das Karl-Maybach- und das Zeppelin-Gymnasium mit insgesamt zirka 80 Schulsportsstunden pro Woche.

Aufgabe: kurzfristig für Ersatz sorgen

Die Folgen liegen für die CDU auf der Hand: aufwendige Umplanungen, weniger Sportunterricht und Zeitverzug im Regelunterricht durch lange Wegstrecken von und zu den alternativen Sportstätten. Traglufthallen hätten sich andernorts bewährt, um kurzfristig für Ersatz zu sorgen.

Für eine dauerhafte Verbesserung stelle der Neubau einer Sporthalle beziehungsweise die Kernsanierung und Erweiterung der Festhalle „eine Ideallösung dar“. Unabhängig davon habe der „Runde Tisch“ der Schulen im November erneut eindringlich auf die Sanierungsbedürftigkeit der Festhalle hingewiesen.

Im Rathaus wird nach Aussagen des Ersten Bürgermeisters Fabian Müller im SÜDKURIER-Gespräch bereits an Zwischenlösungen für den Wegfall der ZF-Arena gearbeitet. Müller verwies darauf, man prüfe bereits mögliche Standorte für eine Traglufthalle.

Die ZF-Arena ist bereits seit Oktober 2020 geschlossen. Seither gibt es nicht nur für den Schulsport, sondern auch für mehrere Vereine und die VfB-Volleyballer – Profis wie Amateure – nur Behelfslösungen, gegen die Schulen und Vereine inzwischen offen aufbegehren.