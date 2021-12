Friedrichshafen vor 2 Stunden

Neuer Häfler Bürgermeister im Interview: Warum Fabian Müller ohne große Vision antritt – und sich dennoch für die richtige Besetzung hält

Fabian Müller hat am 20. September sein Amt als Erster Bürgermeister in Friedrichshafen angetreten. Seitdem ist er unter anderem für die Themen Stadtplanung und Umwelt zuständig. Im Gespräch erzählt er, warum er keine große Vision braucht, woran er sich messen lassen will – und welche Perspektiven er für die Häfler Profi-Volleyballer sieht.