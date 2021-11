Friedrichshafen vor 2 Stunden

Angriffe am Stadtbahnhof: 23-Jähriger schubst Passantin, beschimpft Männer und beleidigt Verkäuferin

Ein Vorfall, zu dem die Kriminalpolizei in Friedrichshafen nun Zeugen sucht, hat sich bereits am Sonntag, 24. Oktober am Stadtbahnhof zugetragen: Ein 23-jähriger Mann soll dort unter anderem drei junge Männer mit rechtsradikalen Äußerungen beschimpft haben.