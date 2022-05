Region vor 4 Stunden

120 Einsatzkräfte bei Notfallübung am Flughafen in Friedrichshafen erwartet

Am Bodensee-Airport in Friedrichshafen ist am Freitagnachmittag mit Alarm und einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Zu einer Notfallübung werden rund 120 Rettungskräfte erwartet.