Bei einer Luftnotfall-Landung einer Easyjet-Maschine in Friedrichshafen Ende Januar waren 300 Rettungskräfte alarmiert worden. Nun soll die Ursache der Rauchentwicklung im Cockpit nicht bekannt gegeben werden.

Die Ursache für den Luftnotfall des Easyjet-Airbus am Flughafen Friedrichshafen am 22. Januar wird wohl nicht mehr ans Tageslicht kommen: Die britische Billig-Airline lehnt auf Anfrage jegliche Auskünfte über das Ergebnis der Untersuchungen an dem