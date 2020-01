Die Theatertage am See sind über Europas Grenzen hinaus Jahr für Jahr ein beliebter Treffpunkt der Amateurtheaterszene. Zum 36. Mal finden sie vom 30. März bis 5. April an der Bodensee-Schule St. Martin in Friedrichshafen statt.

Friedrichshafen Fasnet, Konzerte, Feste und mehr: Was 2020 in Friedrichshafen so los ist Das könnte Sie auch interessieren

Ein Angebot an die Schulen in der Region sind Projekte, zu denen ein Profi aus der Theaterszene für ein bis drei Tage in die Schulklasse, in den Verein oder die Jugendgruppe kommt. Das breit gefächerte Programm unter dem Motto „Ich – Du – Wir“ richtet sich an Schüler von der ersten bis zur zwölften Klasse und reicht von Stockkampfkunst über Improvisationstheater bis zur szenischen Umsetzung von Balladen und Gedichten. „Die Schulen sind dazu aufgerufen, sich inspirieren zu lassen“, sagt Selma Öngel-Chryssowergis vom Organisationsteam.

Projektreihe „Wir ... hier“ wird fortgesetzt

2020 wird außerdem die Projektreihe „Wir ... hier“ fortgesetzt. Anmelden können sich Schulen für ein Projekt, das wenigstens fünf Tage dauert und mit einer öffentlichen Präsentation abschließt. Voraussetzungen sind eine inklusive, inter-, trans- oder soziokulturell zusammengesetzte Gruppe. Auch interkonfessionelle Ansätze sind möglich. Die Projekte können, müssen aber nicht zwingend im Zeitfenster der Theatertage am See liegen, informieren die Organisatoren.

„Solo, Duo, Trio, Quadro“

Parallel zum Theaterprogramm der Internationalen Amateurtheatertage finden auch in diesem Jahr Theaterkurse und Fortbildungen in allen Sparten des Theatermachens mit namhaften Referenten aus dem In- und Ausland statt. Vom 3. bis zum 5. April lautet das Motto „Solo, Duo, Trio, Quadro“.

Anmeldung Wie die Anmeldung zu den Kursen funktioniert und weitere Informationen gibt es hier

„Die Kurse richten sich an alle, die Lust auf Theater haben. Es gibt Kinderkurse, generationenübergreifende und Kurse für Erwachsene“, kündigt Jürgen Mack, Vorsitzender des Fördervereins Theatertage am See, an. Außerdem können sich Lehrer im Rahmen der dritten Jugend- und Schultheatertage Baden Württemberg zu Fachtagungsworkshops anmelden. Sie stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Ästhetik im Jugend- und Schultheater“.