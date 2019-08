Friedrichshafen vor 3 Stunden

„Tatort“ Kulturufer: Jan Josef Liefers überzeugt im großen Zelt als Sänger von Radio Doria

Vielen ist er eher als Professor Boerne bekannt und er war am Samstagabend auch nicht der einzige Schauspieler aus dem Münster-“Tatort“, der dem Kulturufer in Friedrichshafen einen Besuch abstattete. In erster Linie aber stand Josef Liefers aber mit seiner Band „Radio Doria“ auf der Bühne im großen Zelt.