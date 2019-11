von Jana Meßmer

Friedrichshafen

Die „Bodensee-Weihnacht“ bietet über 24 Tage hinweg ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit vielen musikalischen Vorstellungen. An den 63 Hütten werden neben Käsespätzle, Glühwein und Burger viele Geschenkideen und Handwerkskunst angeboten. Das Bühnenprogramm wird ergänzt durch eine Eisbahn und ein umfangreiches Kinderprogramm.

Ort und Daten Termin: Freitag, 29. November bis Sonntag, 22. Dezember.

Zeit: Montag bis Donnerstag, 12 bis 20 Uhr, Freitag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Ort: Buchhornplatz, Friedrichshafen

Kluftern

Zum Adventsmarkt der Narrenzunft Kluftern werden rund 60 Aussteller erwartet. Verkauft werden Kränze, Schmuck, Schokolade, Mützen, Dekoartikel und vieles mehr. Mit geschmälzten Maultaschen, Braten und einem großen Kuchenbuffet darf auch eine schmackhafte Verpflegung erwartet werden.

Ort und Daten Termin: Sonntag, 17. November.

Zeit: Von 11 bis 17 Uhr.

Ort: Brunnisachhalle in Kluftern

Immenstaad

Weihnachtliche Stimmung in familiärer Atmosphäre bietet der Weihnachtsmarkt in Immenstaad. Außerdem lockt er mit Leckereien, Weihnachtsgeschenken, warmen und kalten Getränken und Selbstgebasteltem. Am Samstag bringt der Nikolaus Geschenke für alle Kinder und am Sonntag kann neben musikalischer Unterhaltung die Feuershow der Zirkusakademie bestaunt werden.

Ort und Daten Termin: Samstag, 14. Dezember bis Sonntag, 15. Dezember.

Zeit: Von 15 bis 19 Uhr.

Ort: Rathausplatz, Immenstaad

Markdorf

„Märchenweihnacht“ lautet auch 2019 das Motto des Markdorfer Weihnachtsmarktes. Etliche Lichter, Weihnachtsbäume und Märchenelemente verwandeln den Hof des Hotels Bischofschloss in eine zauberhaft weihnachtliche Märchenwelt. Es werden leckere Köstlichkeiten, Weihnachtsschmuck und Handwerkswaren angeboten.

Ort und Daten Termin: Freitag, 6. Dezember bis Sonntag, 8. Dezember.

Zeit: Freitag von 16 bis 22 Uhr, Samstag von 12 bis 22 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

rt: Hof des Hotels Bischofschloss, Markdorf

Meckenbeuren

Mittelalterliches Flair trifft Vorweihnachtsstimmung: Im Humpisschloss Brochenzell eröffnet am Samstagabend der Kinder-Fackelzug das bunte Treiben des mittelalterlichen Weihnachtsmarkts. Fanfarenzug, Jonglier- und Feuershow, Schwertkämpfer, mittelalterliche Gruppen und Musikkapellen versprechen ein unterhaltsames Programm. Neben vielfältigen Weihnachtsangeboten werden auch Speisen und Getränke angeboten.

Ort und Daten Termin: Samstag, 30. November bis Sonntag, 1. Dezember.

Zeit: Samstag von 17 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Ort: Humpisschloss Brochenzell, Meckenbeuren

Ravensburg

Gleich zwei Weihnachtsmärkte laden in der historischen Altstadt Ravensburg zum Verweilen ein: Der traditionelle Christkindlesmarkt rund um das Rathaus und der Weihnachtsmarkt Reischmann mit seinen Kunsthandwerkern in der Bachstraße. Von den kulinarischen Köstlichkeiten und handwerklichen Produkte des Christkindlesmarkt sind es nur wenige Schritte, bis man die handwerklichen Kunstwerke auf dem Weihnachtsmarkt Reischmann bestaunen kann.

Ort und Daten Termin: Freitag, 29. November bis Sonntag, 22. Dezember.

Zeit: täglich 11 bis 20 Uhr.

Ort: Marienplatz, rund ums Radhaus

Tettnang

Mit Handwerkskunst, Chormusik und Märchenstunde rund ums Neue Schloss hat der Tettnanger Weihnachtsmarkt so einiges zu bieten. Neben etlichen Einkaufsmöglichkeiten und Köstlichkeiten gibt es für die Jüngsten besondere Extras wie Stockbrot backen, ein Kinderkarussell und Ponyreiten.

Ort und Daten Termin: Freitag, 29. November bis Sonntag, 1. Dezember und Freitag, 6. Dezember bis Sonntag, 8. Dezember.

Zeit: Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 14 bis 21 Uhr.

Ort: Neues Schloss Tettnang

Lindau

Mit schneebedeckten Bergen und glitzerndem Bodenseewasser im Hintergrund ist der Lindauer Weihnachtsmarkt vor einer glanzvollen Kulisse aufgebaut. Die liebevoll dekorierten Holzbuden laden bei entspannter Stimmung zum Bummeln und Schlendern ein. Mit adventlichen Stadtführungen, Nachtwächterrundgängen und Schiffsrundfahrten wird ein weihnachtliches Programm geboten.

Ort und Daten Termin: Donnerstag, 21. November bis Freitag, 15. Dezember.

Zeit: Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr.

Ort: Hafenpromenade

Konstanz

Kaum eine Stunde Katamaranfahrt von Friedrichshafen entfernt, lädt der Konstanzer Weihnachtsmarkt mit rund 150 Händlern zum Bummeln, Staunen und Naschen ein. Neben Speisen, Getränken und Kunsthandwerk kann in der 360-Grad-Panorama-Bar auf dem Weihnachtsschiff das bezaubernde See-und Alpenpanorama genossen werden. Neu ist in diesem Jahr die Ice-Cave auf dem Weihnachtsschiff, die für Feiern für 10 bis 100 Personen reserviert werden kann.

Ort und Daten Termin: Donnerstag, 28. November bis Sonntag, 22. Dezember.

Zeit: Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, Freitag bis Samstag von 11 bis 21:30 Uhr – Gastronomie täglich bis 21:30 Uhr.

Ort: Altstadt bis Hafen

Romanshorn

Nur knapp 40 Minuten dauert die Fahrt mit der Fähre von Friedrichshafen nach Romanshorn. Feine Düfte und ein leuchtendes Städtchen erwarten dort die Besucher des Chlausmarktes. Am Samstag findet die traditionelle „Stiefelisuche“ der Kinder statt. Die Jüngsten dürfen ihre süß gefüllten Stiefel in den Schaufenstern der Stadt suchen. Der „Lichterlieumzug“ geht mit vielen selbstgebastelten Laternen in ein gemütliches Beisammensein in der Innenstadt über. Am Sonntag kann durch Marktstände, Chlausbeizli und Fachgeschäfte gebummelt werden. Mittags folgt mit dem Einzug der Chläuse und Scheller ein weiterer Höhepunkt des traditionsreichen Marktes.

Ort und Daten Termin: Samstag, 30. November bis Sonntag, 1. Dezember.

Zeit: Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr.

Ort: Innenstadt

Bregenz

Attraktionen, Leckereien, Handwerkskunst, der Duft von Glühwein, eine eigens gebaute Krippe in der Nepomukkapelle am Kornmarktplatz, ein großer Weihnachtsbaum, die lebende Krippe am Leutbühel sowie der traditionelle Kunsthandwerkermarkt in der Oberstadt sind in Bregenz zu sehen. Der Kunsthandwerkermarkt in der Oberstadt findet nur an den Wochenenden statt. Als besonderes Highlight können an drei Marktwochenenden romantische Bootsfahrten mit dem Weihnachtsschiff unternommen werden. So öffnet sich das Tor von der Bregenzer Weihnachtswelt zur Lindauer Hafenweihnacht. Nun können Durchreisende ohne Stress und lästige Parkplatzsuche den Besuch beider Märkte verbinden.