von Christiane Keutner

Experimentierfreudig zeigen sich Markdorf Marketing und Aktionsgemeinschaft: Beim Weihnachtsmarkt von Freitag bis einschließlich Sonntag, 6. bis 8. Dezember, gibt es zwei ungewöhnliche Programmpunkte, die sicher auch jüngeres Publikum ansprechen, und so viel Kinderprogramm wie nie. Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, informierte über die Neuerungen und stellte die Aktionen am und rund um den Weihnachtsmarkt im Schlosshof und in der Marktstraße vor.

Aktionen beim Weihnachtsmarkt Freitag, 6. Dezember 16 bis 22 Uhr: Kinderkarussell

15 bis 17 Uhr: Ponyreiten und der Nikolaus verteilt Geschenke an Kinder

18 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Georg Riedmann

18.15 bis 19 Uhr: Ensemble des Musikvereins Riedheim

22 Uhr: Nachtwächter beendet den Abend Samstag, 7. Dezember 12 bis 22 Uhr: Kinderkarussell

14 bis 17 Uhr: Turmhexen erzählen spannende Geschichten

15.30 bis 16.30 Uhr: Gitarrist Gregor J. Panasiuk

16 bis 22 Uhr: LED-Baumschmuck basteln mit dem Reparaturcafé

17 bis 18 Uhr: Jazz-Ensemble Musikschule

22 Uhr: Nachtwächter beendet den Abend Sonntag, 8. Dezember 12 bis 20 Uhr: Kinderkarussell

12 bis 18 Uhr: Kerzen ziehen, Maleratelier

12.30 bis 14 und 15 bis 16.30 Uhr: Duo Meier

14 bis 17 Uhr: Vorlesen spannender Geschichten

14 bis 15 Uhr: Bläserorchester Musikschule

14 bis 18 Uhr: LED-Baumschmuck basteln

17 bis 18 Uhr: Gitarrist Gregor J. Panasiuk Im Proma 6. Dezember: Optikhaus Hammer: Kleines Geschenk vom Nikolaus

7. Dezember: 10 bis 16 Uhr: Thomy der Weltenbummler: Malereiwerkstatt und Kerzenziehen. Daily-Backstube: Prozent Rabatt beim Kauf eines Gutscheins oder Partybrezel. Drei Stunden kostenloses Parken in Markdorf, ab 18 Uhr frei.

Eine Stunde später als sonst, also um 18 Uhr, wird Bürgermeister Georg Riedmann den Weihnachtsmarkt am Nikolaustag offiziell eröffnen. Ansonsten wurden die Öffnungszeiten beibehalten. Der malerische Schlosshof ist wie gemacht für die weihnachtlich dekorierten Holzhütten, in die elf bis zwölf Anbieter drei Tage einziehen, Kunsthandwerk und vor allem Kulinarisches anbieten werden.

Mehr als Grillwurst und Glühwein

Neben Geschenkideen aus Stoff von „Elfenlichtdesign“, Gartenfiguren aus Metall der Zukunftswerkstatt und eventuell einem Anbieter von Holzdeko kümmern sich Vereine und Geschäfte ums leibliche Wohl auch abseits von Grillwurst und Glühwein: Die Rotarier locken mit Wildschweingulasch, die CDU mit Eierpunsch, die Sportfreunde Ittendorf mit Camembert-Burgern, der Fanfarenzug mit Kartoffelecken und Waffeln, um nur einige Angebote zu nennen.

Markus Strobel schmückt im Firmenauftrag den großen Weihnachtsbaum vor dem Proma. Die Händler wollen die Haupt- und Marktstraße mit Lichtern und Deko erstrahlen lassen. | Bild: Christiane Keutner

Aus der Not eine Tugend machen? Weil die Musikschule dieses Jahr nur zwei Musikensembles stellen kann, haben die Organisatoren Einzelmusiker sowie die Band Afterglow aus Ulm verpflichtet. Die sechs spielen am Freitag Rock und Pop. „Einen Vorgeschmack kann man sich schon mal über YouTube holen“, sagt Lucie Fieber. Die Gitarristen Gregor J. Panasiuk und Franziska Groß, das Duo Meier, das Bläserorchester von Johanne Clavet und das Jazz-Ensemble von Florian Löbermann sowie ein Ensemble des Musikvereins Riedheim sorgen für entsprechende musikalische Stimmung.

Freizeit Hier kann man im Winter 2019 gemütlich einen Glühwein genießen: Die schönsten Weihnachtsmärkte in unserer Region Das könnte Sie auch interessieren

Mit Nelson Chile verfolgt die Aktionsgemeinschaft zwei Ziele: Zum einen soll der Musiker aus Chile mit seiner Latino-Tanzmusik am Sonntag von 18 bis 20 Uhr die Zuschauer am Markt halten, um ein allmähliches „Auseinandertröpfeln“ zu verhindern. Zum anderen ungewöhnlichen Schwung auf den Weihnachtsmarkt bringen, bei dem man mittanzen und -singen kann. Freitag und Samstag beenden die Nachtwächter Rudi Stark und Winfried Böhm um 22 Uhr die Abende.

Die Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Zu ihrer Ausstellung lädt die Trachtengruppe an allen drei Tagen ins Doschhaus neben dem Bischofsschloss ein: Sie hat altes Spielzeug zusammengetragen, das früher an Weihnachten verschenkt worden war. Erstmals bietet die Stadt Markdorf, unterstützt von karitativ Tätigen, das inklusive Angebot „Impuls Mahlzeit“ in der Mittleren Kaplanei an und offeriert ein Menü für wenig Geld, das sich an alle wendet; sowohl an Menschen mit kleinem Geldbeutel als auch an Interessenten, die etwas mehr haben und auch mehr geben dürfen.

Aktionen für Kinder

Auf ausgiebiges Basteln und andere Aktionen dürfen sich die Kinder freuen: Der Nikolaus (Hermann Marte) wird sich am 6. Dezember von 15 bis 17 Uhr in vielen Geschäften der Stadt aufhalten und an (brave) Kinder Niko-Täschchen verteilen, die die Händler mit Leckereien, Spielzeug und Lebensmitteln gefüllt haben. Anschließend wird er im ehemaligen Frühstücksraum des Schlosses bis 20 Uhr Geschichten erzählen. An allen drei Tagen dreht sich das Märchenkarussell in der Marktstraße und ist der zauberhafte Märchenwald zu bestaunen.

Singen Weihnachtsmärkte im Hegau: Hier liegt der Glühweinduft in der Luft Das könnte Sie auch interessieren

Auf den Ponys des Pferdehofs Wieser können die Kinder zu bestimmten Zeiten nachmittags eine kleine Runde durch die Stadt reiten und die Kaninchen und Meerschweinchen des Kleintierzuchtvereins Markdorf streicheln. Ehrenamtliche rund um Willy Schuster vom Reparatur-Café basteln am Samstag- und Sonntagnachmittag mit den Kindern LED-Weihnachtsschmuck und die Turmhexen erzählen an diesen Tagen nachmittags spannende Geschichten. Malen und Kerzenziehen kann man mit Thomy dem Weltenbummler in seiner Hütte.