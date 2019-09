Wer auf so viel Kunststoff wie möglich verzichten will, sollte langsam damit anfangen. Als sich bei uns der Plastikverzicht langsam eingespielt hatte und wir beim Einkaufen gut zurechtkamen, wagte ich mich an neue Projekte. Viele Haushaltsreiniger oder Kosmetikprodukte lassen sich nämlich ganz einfach selbst machen. Angefangen habe ich mit Spülmaschinenpulver, mittlerweile mache ich auch Haarseife, Duschgel, Flüssigseife oder Glasreiniger selbst, Rezepte dafür gibt es im Internet zuhauf. Und es ist ganz leicht, versprochen:

Spülmaschinenpulver

Statt Tabs benutze ich mittlerweile mein eigenes Pulver, das wirklich kinderleicht zu mischen ist. Einfach vier Teile Soda mit drei Teilen Zitronensäure (in Pulverform) mischen – fertig. Wenn das Geschirr arg verdreckt ist, mische ich ein bisschen gekauftes Pulver hinzu – dann klappt das wunderbar.

Duschgel

Nur fünf Minuten dauert es, sich sein eigenes Duschgel zusammenzurühren, und das besteht aus nur wenigen Zutaten, die man sich allerdings vorher kaufen muss – entweder im Bioladen oder bei Online-Shops, die Naturprodukte anbieten. Für das Duschgel benötigen Sie 100 Milliliter Hamameliswasser oder destilliertes Wasser, 35 Gramm Mandelöl oder ein anderes Basisöl sowie 65 Milliliter Betain. Dazu noch ein Seifenduftöl oder ätherisches Öl nach eigenem Geschmack – mischen und in einen Pumpspender füllen. Sogar meine Männer benutzen das! Im Internet, etwa auf den Seiten von smarticular.net oder für Thermomix-Besitzer Mix-dich-gluecklich.de gibt es Unmengen von Rezepten.

Haushaltsreiniger

Für viele Putzmittel benötigt man nur wenige Ingredienzien: Natron, Soda, Essigsäure, Kernseife und ätherische Öle. Das Erfurter Start-Up-Unternehmen Sauberkasten bietet ein tolles Starterset für Anfänger. Mit den Zutaten kann man zehn Reiniger herstellen – vom Spülmittel bis hin zum Waschmittel. Ein Starterset kostet mit Rezepten und Zutaten 50 Euro. Damit begannen wir, endlich auch im Haushalt plastikfrei zu werden.

Clean-Up und E-Book

Am heutigen Samstag, 14. September, organisieren die Häfler Grüne eine Clean-Up-Aktion in Friedrichshafen. Freiwillige sammeln zwischen 9 und 12 Uhr Müll am Bodenseeufer. Zentraler Sammelpunkt ist der Hintere Hafen. Die Teams sammeln nach Angaben der Grünen im gesamten Stadtgebiet entlang des Bodenseeufers sowie im Riedlewald. Weitere Infos unter www.gruene-fn.de

Alle zehn Teile meiner großen SÜDKURIER-Serie „Leben ohne Plastik“ über unseren familiären Selbstversuch zum Kunststoffverzicht gibt es hier: www.sk.de/9907266