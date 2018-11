Als ein junger Mann aus der Pforzheimer Gegend am vorletzten September-Samstag den Bolzenschneider ansetzte, ging alles ganz fix. Nur einen Augenblick später war das Liebesschloss, das er mit seiner heutigen Ehefrau an einem ganz besonderen Abend ans Geländer des Moleturms geschlossen hatten, entfernt.

Knapp zwei Wochen später machten sich zwei Mitarbeiter einer von der Stadt beauftragten Firma daran, die hunderten Liebesschlösser zu entfernen, um deren Verbleib sich Paare bis dahin nicht selbst gekümmert hatten. Eigentlich soll der Aussichtsturm schließlich saniert werden. Und bevor das passieren kann, müssen die Vorhängeschlösser weg.

Bevor mit der Sanierung des Geländers begonnen werden kann, müssen die Liebesschlösser entfernt werden. | Bild: Christina Bömelburg

Stellenweise ging es auch an jenem Oktober-Freitag ganz fix. Bei den widerspenstigeren Schlossbügeln griffen die Männer zur Flex. Am Nachmittag ließ es sich durch Teile des Geländers an der obersten Aussichtsplattform ungehindert in Richtung Schlosskirche blicken.

Etliche Liebesschlösser wurden bereits geknackt, noch viele mehr hängen allerdings weiterhin am Moleturm-Geländer. | Bild: Christina Bömelburg

Drei Bolzenschneider hatten bis dahin allerdings schlappgemacht. Viel hat sich seither nicht mehr getan. Entfernt wurde nach Einschätzung der Stadtverwaltung rund ein Viertel der Liebesschlösser.

Geländer stellenweise beschädigt

"Es ist sehr schwierig, die Bügel der Schlösser mit speziellem Werkzeug aufzutrennen und abzunehmen", heißt es in einem Pressetext aus dem Rathaus. Teilweise könnten die Schlösser nur mit sehr großem Aufwand geknackt werden, weshalb auch zum Teil die Drahtgitter des Geländers beschädigt worden seien. "Diese müssen nun ersetzt werden", heißt es weiter. Die Sicherheit des Turmes werde durch die Beschädigungen nicht beeinträchtigt.

Stellenweise waren die Liebesschlösser stärker als das Geländegitter. Beschädigte Teile müssen nun ersetzt werden. | Bild: Christina Bömelburg

Wann mit der Entfernung der Schlösser weitergemacht werden kann, sei noch nicht klar, teilt die Stadt mit. Offen ist damit auch weiterhin, wann das Geländer des Moleturms abgedampft und neu beschichtet werden kann. Die Sanierung wird voraussichtlich ins kommende Frühjahr verschoben.

Auch Schmierereien auf dem Geländer sollen entfernt werden. | Bild: Christina Bömelburg

Auch die geplante Überholung des Molezugangs – hier werden unter anderem Risse ausgefugt – soll erst dann erfolgen. Turm und Steg werden während der Arbeiten für mehrere Wochen gesperrt, wie es bereits im Sommer hieß. Jene Liebesschlösser, die bereits entfernt wurden, werden noch für kurze Zeit im Bauhof zwischengelagert und können dort abgeholt werden. Jene Schlösser, die derzeit noch am Moleturm hängen, sollen nach ihrer Entfernung entsorgt werden.

