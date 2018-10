Widerstand leistet der Schlossbügel kaum. Als er nachgibt, knackt es kurz, aber unüberhörbar. Der Bolzenschneider, den Andreas Müllner an einem Spätsommersamstag mit nach Friedrichshafen gebracht hat, leistet ganze Arbeit. Als er das Vorhängeschloss vor mehr als eineinhalb Jahren gravieren ließ, war es nicht geplant, es eines Tages selbst wieder zu entfernen.

Nach etwas mehr als eineinhalb Jahren entfernt Andreas Müllner das Liebesschloss. Mit dem Ende einer Liebesgeschichte hat das allerdings gar nichts zu tun. | Bild: Christina Bömelburg

Der Tourist, der an diesem Spätsommersamstag nun aber das jähe Ende einer Liebesgeschichte vermutete, liegt falsch. Als Andreas Müllner Ende September mit Ehefrau Sabrina allerdings Freunde am See besuchte, war bereits klar: Wenn sie sich nicht um den Verbleib ihres Liebesschlosses kümmern, werden es andere tun. Und so stattete das Paar aus der Pforzheimer Gegend dem Moleturm lieber selbst einen weiteren Besuch ab.

Verbliebene Schlösser werden Ende der Woche geknackt

Ende der Woche nun wird das Knacken auf dem beliebten Aussichtsturm erneut, vielleicht auch erst recht unüberhörbar sein. Dann setzen die Mitarbeiter einer von der Stadtverwaltung beauftragten Firma die Bolzenschneider an und entfernen alle verbliebenen Liebesschlösser. Und allzu viele Paare haben seit Bekanntwerden der geplanten Sanierungsarbeiten die Möglichkeit nicht genutzt, ihr Liebesschloss noch selbst zu knacken. Nicht jeder wird das erforderliche Werkzeug dazu gehabt haben. Nicht zu jedem der Schlösser wird es eine Geschichte geben, von der die Beteiligten heute noch viel wissen wollen. Sabrina und Andreas Müllner allerdings erinnern sich noch immer gerne an den Abend, an dem sie hoch oben über dem Häfler BSB-Hafen den Schlüssel umdrehten und ihn in den See warfen.

Seit Februar 2017 hing das Liebesschloss von Sabrina und Andreas Müllner am Geländer des Moleturms. | Bild: Christina Bömelburg

Auf dem Moleturm prägte sich nicht nur die Aussicht ein

Sonderlich ausgeprägt war ihre Motivation, im Dunkeln nach oben zu steigen, an jenem Abend Ende Februar vergangenen Jahres zunächst nicht, sagt Sabrina Müllner. "Es war klirrend kalt und windig." Ihre beste Freundin sowie die Partner der beiden Frauen konnten sie jedoch überreden. Oben angekommen, sollte sich nicht nur die wunderschöne Aussicht auf die Lichter der Stadt und den See für lange Zeit einprägen. "Der Partner meiner besten Freundin hat mich kurz abgelenkt", schildert Müllner. Plötzlich brannten Wunderkerzen, der Freund der damals 27-Jährigen hielt um ihre Hand an.

Auf dem Schloss sind die Vornamen und das Verlobungsdatum eingraviert. | Bild: Christina Bömelburg

Wie Andreas Müllner ausgerechnet auf den Moleturm kam? Der Vorschlag kam von Sabrina Müllners späterer Trauzeugin, die bereits seit einigen Jahren am See lebt. "Er wusste, dass es mir wichtig wäre, dass meine beste Freundin dabei ist", erklärt Sabrina Müllner. Im darauffolgenden Mai läuteten die Hochzeitsglocken. "Dass die Schlösser nun wegkommen, ist natürlich total schade", schrieb das Paar nach Bekanntwerden der geplanten Entfernung.

"Die sind alle von Verliebten"

Mit den Schlössern verschwinden Andenken an zahllose Beziehungen und Freundschaften. Mitunter verrostet, ohnehin oder zumindest mittlerweile ohne erkennbare Botschaft, erscheint manches Schloss fast schon geheimnisvoll. Die meisten Gravuren und Beschriftungen bestätigen allerdings die Erklärung, die eine junge Moleturm-Besucherin jüngst ihrer kleinen Schwester fast schon andächtig zuflüsterte: "Die sind alle von Verliebten." Ob all diese Verliebten restlos von der Ewigkeit ihrer Geschichte überzeugt waren? Zumindest vereinzelt hängen auch Zahlenschlösser am Geländer des Turms.

Hunderte Liebesschlösser hängen derzeit noch am Geländer des Moleturms in Friedrichshafen. | Bild: Christina Bömelburg

Zukunft von Liebesschlössern am Moleturm offen

Paare, denen bislang aber einfach nur das passende Werkzeug fehlte, sollen nach der Entfernung noch die Gelegenheit bekommen, ihr Liebesschloss nach Absprache im Bauhof abzuholen. Offen ist bislang, ob die metallenen Liebesbeweise künftig wieder einen Platz am Moleturm haben werden. Spätestens bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten soll aber über Duldung oder Verbot entschieden werden.

Sperrung und Sanierung Im August kündigte die Stadtverwaltung die geplanten Sanierungsarbeiten am Moleturm an. Nach ursprünglicher Planung sollten die Liebesschlösser bereits zu Beginn der letzten Septemberwoche entfernt werden. Anschließend ist vorgesehen, dass das Geländer gereinigt wird, Rost soll entfernt und Korrosionsschutz aufgebracht werden. Bei der Gelegenheit sollen außerdem der Steg saniert und Risse dort ausgefugt werden. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen, hatte Andrea Kreuzer, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, im Sommer auf Anfrage mitteilt. Während der Arbeiten werden Turm und Steg gesperrt.

