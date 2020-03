Bis zum Samstagnachmittag sind bisher im Bodenseekreis insgesamt 31 Corona-Infektionen labordiagnostisch bestätigt worden. Seit Freitag ist das ein Anstieg um 13 Fälle. Das teilt das Landratsamt in einer Mitteilung am Samstagnachmittag mit. In allen neuen Fällen sei häusliche Quarantäne angeordnet worden.

Informationen und Verhaltenshinweise gibt es im Internet: www.bodenseekreis.de