Auf ein positives Jahr blickt der Häfler Stadtverkehr in Bezug auf das Fahrgastaufkommen. „Unser Konzept überzeugt mehr und mehr Menschen und unsere Stammkundschaft wächst“, sagt Geschäftsführer Norbert Schültke. Insgesamt stiegen die Fahrgastzahlen nach Unternehmensangaben von 1,69 Millionen im Jahr 1999 auf 3,9 Millionen Fahrgäste, Jahr 2017 waren es rund 3,87 Millionen.

Neue Technik und Bildschirme erhöhen Defizit

Allerdings verbuchte der Stadtverkehr auch im vergangenen wieder ein finanzielles Defizit von 1,86 Millionen Euro. Nach Mitteilung der Stadtverkehrsgesellschaft, einer 100-prozentigen Tochter der Technischen Werke Friedrichshafen, ist ein Kostendeckungsgrad von somit rund 71 Prozent für ein Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) dennoch ein guter Wert. Das Defizit erhöhte sich gegenüber 2017 um rund 320 000 Euro. Als Hauptgründe hierfür werden die Einführung der E-Card-Technik und die neuen Informations-Bildschirme in den Bussen angegeben.

Baustellen führen zu Verspätungen

Probleme mit der Pünktlichkeit wurden und werden den Verantwortlichen zufolge durch die Baustellen im Stadtgebiet verursacht. 2018 waren dies vor allem die Baustelle in der Keplerstraße und in diesem Jahr die Eckenerstraße (Millionenschlucht), berichtet Pressesprecher Sebastian Dix.

Fahrgäste äußern sich zufrieden

Die Beliebtheit, aber auch die gelegentlichen Verspätungen bestätigen auch Fahrgäste. „Den Stadtverkehr finde ich gut“, meint Gerhard Mücke aus Jettenhausen. Machmal seien die Busse verspätet, schildert der 61-Jährige. „Da können die Fahrer aber nichts dafür. Es sind überall Baustellen.“ Joachim Gudelka wohnt in der Nähe des Bodenseecenters. „Ich fahre immer mit dem Bus“, berichtet der 73-Jährige. Er habe sich eine Monatskarte geholt, weil er kein Auto habe und derzeit aus gesundheitlichen Gründen kein Fahrrad fahren könne. „Gute Verbindungen in alle Richtungen“, sagt Karl-Heinz Wandler (70). Er wohnt zwar in Tettnang, nutze aber hier die Stadtbusse. Es gebe gelegentlich Verspätungen durch Staus an Baustellen. „Bis jetzt war ich aber immer zufrieden“, erzählt er.

Baustellen und Sperrungen wie die im Bereich der Millionenschlucht haben auch Auswirkungen auf die Pünktlichkeit der Busse. | Bild: Georg Wex

Das Stadtverkehrsjahr in Zahlen

3,9 Millionen Fahrgäste fuhren 2018 mit den silbernen Bussen des Stadtverkehrs. Dies ist eine Steigerung von mehr als 76 000 Fahrgästen (plus zwei Prozent) gegenüber 2017.

