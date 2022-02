Zu einem Unfall mit Schaden in Höhe von 6000 Euro ist es am Samstagmorgen in Frickingen in der Straße Beim Luckengraben gekommen. Laut Mitteilung der Polizei geriet eine Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Unfallverursacherin wird wegen dem Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot angezeigt.

