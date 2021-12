Ein 37-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Salem vor Polizisten geflüchtet, weil er eine Kontrolle befürchtete. Den Beamten des Polizeireviers Überlingen gelang es jedoch, den Mann anzuhalten, bevor er ein Wohnhaus in Mimmenhausen betreten konnte.

Mann ohne Führerschein unterwegs

Wie die Polizei mitteilt, wurde bei der anschließenden Kontrolle festgestellt, dass der Mann mutmaßlich alkoholisiert ist. Zudem sei der Roller, mit dem der 37-Jährige unterwegs war, nicht versichert gewesen. Auch der Mann selbst besaß keine Fahrerlaubnis.

Um den Alkoholgehalt im Blut des 37-Jährigen festzustellen, wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, hat der Mann mit einem Strafbefehl zu rechnen.