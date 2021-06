Frickingen vor 2 Stunden

Gemeinde will trotz höherer Kosten mit dem Neubau ihrer Grundschule auf dem „Holzweg“ bleiben

Die erste Vorentwurfsplanung für die neue Grundschule in Frickingen steht: Angedacht ist ein energieeffizienter Schulbau, am liebsten in Holzbauweise. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 5,3 Millionen Euro. Auch wenn ein Verzicht auf einen Vollholzbau 260.000 Euro günstiger käme, will die Gemeinde bei ihrem „Holzweg“ bleiben.