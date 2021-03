Auf dem gemeindlichen Baugebiet „Im Espen II“ in Grünwangen sollen 20 Einfamilienhäuser (EFH) auf Grundstücksflächen zwischen 338 und 797 Quadratmetern entstehen sowie Mehrfamilien- und Kettenhäuser. In seiner jüngsten Sitzung entschied der Gemeinderat über die Bauplatzpreise für die Einfamilienhäuser in diesem Gebiet. Dabei wurden je nach Lage der Grundstücke zwei Kategorien A und B festgelegt. Auf Basis einer detaillierten Kalkulation wurde der Grundstücksabgabepreis für die Kategorie A mit 280 Euro pro Quadratmeter und für die Kategorie B mit 250 Euro pro Quadratmeter – jeweils voll erschlossen – festgelegt. Die Verwaltung hatte für Kategorie A einen Quadratmeterpreis von 275 Euro vorgeschlagen.

Einflussfaktoren auf Kalkulation

In die zugrundeliegende Kalkulation waren unter anderem die Grunderwerbs- und Entwicklungskosten wie die Erschließung sowie die Folgekosten für Infrastruktur – zum Beispiel Kindergarten, Bildung, Sport – eingeflossen. In der vorangegangenen Aussprache hatte Gemeinderat Wolfgang Rößler (Freie Wähler) ausgeführt: „Wir liegen bei den Preisen im Mittelfeld vergleichbarer Kommunen. Der Vorschlag ist angemessen und sozial verträglich. Es ist gut, dass die Infrastruktur berücksichtigt wurde, zumal wir erst rund 1,3 Millionen Euro für den Kindergarten in Untersiggingen investiert haben.“ Fünf Euro mehr pro Quadratmeter in der Kategorie A wären durchaus tragbar, befand er. Rößler zufolge gehe es vor allem bei den später zu vergebenden Ketten- und Mehrfamilienhäusern darum, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Ferner schlug er vor, den Bauplatz Nummer 20, der sich nahe der Retentionsmulde befindet, in die Kategorie A aufzunehmen, da er recht viel Freiraum außen herum biete.

Neue Straßennamen in Baugebieten In der Sitzung entschied der Gemeinderat, den Erschließungsstraßen im Baugebiet „Im Espen II“ die Namen „Im Espen“ und „Schachenwiesen“ zu geben. Die Straße im Gewerbegebiet „Ziegelei IV“ in Deggenhausen erhält den Straßennamen „Langäcker“. Der Rat orientierte sich bei der Vergabe der Straßennamen an einem Grundsatzbeschluss aus den 1980er Jahren, als man sich darauf geeinigt hatte, möglichst Gewannnamen als Grundlage für Straßennamen zu verwenden.

Im Rahmen der sachlich geführten Diskussion schlossen sich mehrere Gemeinderäte beider Fraktionen der Argumentation von Rößler an, sodass dessen Vorschlag in die Beschlussvorlage eingearbeitet und bei drei Gegenstimmen angenommen wurde. Gemeinderat Markus Rief (Freie Wähler) bemerkte noch: „Mir sind die 280 Euro pro Quadratmeter schon aufgestoßen, wenn ich mich erinnere, dass vor zehn Jahren in Grünwangen noch 180 Euro pro Quadratmeter erzielt wurden. Wenn man jedoch die heutigen Preise mit denen, die man für private Baugelände bezahlen muss, vergleicht, kann man das schon so belassen.“

Bild: Wolf-Dieter Guip

Nachdem die Bauarbeiten zur Erschließung des Gebiets „Im Espen II“ nach einer Schlechtwetterperiode nun wieder aufgenommen wurden, verschiebt sich die Fertigstellung auf Ende Juli. Um mit der Bauplatzvergabe nicht in Verzug zu geraten, entschied der Gemeinderat, die ersten zehn Baugrundstücke des Baugebiets ab Ende April für vier Wochen im Mitteilungsblatt und auf der Homepage der Gemeinde auszuschreiben.

Vergabe Anfang Juli im Rat

Anfang Juli soll die Vergabe der Bauplätze im Gemeinderat erfolgen und nach der Vermessung sollen im Oktober die Kaufverträge abgeschlossen werden. Die Grundstückspreise für fünf bis sechs Kettenhäuser sowie für ein Baugrundstück für Mehrfamilienhäuser und deren Vergabe sollen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.