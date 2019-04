Deggenhausertal vor 4 Stunden

Bauarbeiten für neues Familienhotel am Höchsten sollen im Herbst mit Abrissarbeiten an ehemaliger Fachklinik starten

Im Herbst 2019 soll es losgehen: Da starten Abrissarbeiten an den Gebäuden der ehemaligen Fachklinik am Höchsten, wo Höchsten-Wirt Hans-Peter Kleemann ein Familienhotel bauen möchte. Der Gemeinderat Deggenhausertal genehmigte jetzt noch eine Änderung der Pläne: Kleemann will nun doch eine Tiefgarage bauen, für die ein weiterer Gebäudeteil weichen muss.