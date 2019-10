Deggenhausertal – Hektische Betriebsamkeit herrscht auf der Brückenbaustelle an der Landesstraße 204 in der Ortsdurchfahrt von Untersiggingen. Hier ersetzt das Regierungspräsidium (RP) Tübingen derzeit die Brücke über die Deggenhauser Aach durch einen Neubau. Die am 14. Mai dieses Jahres begonnenen Arbeiten sind laut Regierungspräsidium lange Zeit planmäßig verlaufen. Ursprünglich war vorgesehen, bis Ende Oktober fertig zu sein. Und es sah gut aus: Schließlich hatte das RP erst Anfang Oktober mitgeteilt, dass der Öffnungstermin am 31. Oktober gehalten werden kann. Doch nun ist es anders gekommen.

Die Fertigstellung der Brücke in Untersiggingen verzögert sich, dennoch herrscht hektische Betriebsamkeit auf der Baustelle. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Im Rahmen der Verlegung von Telekommunikationsleitungen sei es allerdings vor einigen Tagen zu Störungen im Netz gekommen und dadurch zu einer nicht vorhersehbaren leichten Verzögerung im Bauablauf, wie das RP in einer Pressemitteilung schreibt. Nun muss die Vollsperrung der L 204 im Bereich der Brücke über die Deggenhauser Aach und die damit verbundene Umleitung des Verkehrs über Salem, Markdorf und Hefigkofen noch etwas länger bis voraussichtlich Freitag, 8. November, aufrechterhalten werden.

Umleitung bleibt bis 8. November

Diese Verzögerung stößt nicht nur bei Bürgermeister Fabian Meschenmoser auf Unverständnis: „Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass das RP bei dieser Baumaßnahme, die ja zu viel Diskussion geführt hat, nicht alles daran setzt, schnellstmöglichst zum Ende zu kommen.“ Stattdessen würden Aussagen innerhalb einer Woche wieder zurückgenommen. „Schlussendlich stehen wieder wir, die Gemeinde, am Pranger. Denn nach außen sieht es so aus, als ob wir die Bürger nicht richtig, beziehungsweise nicht rechtzeitig informiert haben“, so Meschenmoser, der das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit dem RP in dieser Hinsicht als „sehr unzufriedenstellend“ beschreibt.

Fabian Meschenmoser, Bürgermeister: „Schlussendlich stehen wieder wir, die Gemeinde, am Pranger.“ | Bild: WWW.FOTODESIGN-SINGER.DE

Gemeinderätin Elfriede von Ow-Haag wohnt in Untersiggingen: „Ich habe kürzlich noch mit den Bürgern gesprochen, dass wir diese Zeit der Sperrung nun doch schnell überstanden haben und das RP Wort hält und alles im Zeitplan abläuft.“ Leider habe man nun erfahren, dass die Baumaßnahme länger dauern wird. Dies sei unverständlich und schwer zu verstehen, dass sich innerhalb einer Woche alles verändert haben soll, die Baumaßnahme mindestens zwei Wochen länger dauern wird. „Wir Angrenzer quälen uns durch die aufgefräste Straße zu unseren Zufahrten. Die Straße ist halbseitig gesperrt und fast nicht befahrbar. Es kommt täglich zum Chaos vor dem Bioladen vom Lehenhof, da manche Lastwagen die Straße befahren und die Sackgasse nicht beachten“, so Elfriede von Ow-Haag.

Elfriede von Ow-Haag, Untersiggingen: „Wir Angrenzer quälen uns durch die aufgefräste Straße zu unseren Zufahrten.“ | Bild: Wolf-Dieter Guip

Auch das Team des Bioladens ist über den Verlauf der Baustellen-Situation nicht erfreut. Zur Brückensperrung sei ab dem 10. Oktober dann noch die Erneuerung des Straßenbelags gekommen. „Hier hat es im Vorfeld keine Absprachen gegeben. Die Information kam dann mit den Bauarbeitern zusammen. Es gleicht einem Bombenfeld, das jeder, der zum Laden kommen möchte, durchqueren muss“, sagt Leiter Manuel Dupuis. Aber man werde im Team auch diese Situation meistern. „Hier sind wir sehr dankbar und voller Wertschätzung all deren gegenüber, die trotz dieser widrigen Umstände immer wieder den Weg zu uns auf sich nehmen“, so Dupuis.

Gemeinderat Wolfgang Rößler von den Freien Wählern hofft, dass dies die letzte Negativmeldung gewesen sei und freut sich bereits auf die Wiedereröffnung – auch wenn diese noch ein paar Tage mehr auf sich warten lässt. „Ich war überrascht darüber, da immer publiziert wurde, dass wir voll im Zeitplan liegen. Kaum vorstellbar ist, dass in wenigen Tagen so gravierende Verzögerungen auftreten. Doch eine Besichtigung hat mir als Laie gezeigt, dass die Baustelle nochmals Zeit zur Fertigstellung braucht. Die Gründe für die Verzögerung kann ich nicht nachvollziehen.“

Der Asphalteinbau im Zuge der Landesstraße zwischen der Abzweigung Schützenweg und Abzweigung K 7744 sollen laut RP am Donnerstag erledigt werden.

Zur Durchführung von Restarbeiten im Bachbett, der Herstellung von Böschungstreppen und Humusarbeiten an den Böschungen bleibt die Landesstraße im Bereich der Brücke vom 11. bis zum 16. November halbseitig mit Ampelregelung gesperrt. Die überörtliche Umleitung über Salem, Markdorf und Hefigkofen wird in dieser Zeit aufrechterhalten.

Sperrung

Seit Mai 2019 ist die Brücke in Untersiggingen gesperrt. Anfangs sah die Bauleitplanung vor, dass die neue Brücke bis voraussichtlich Ende Oktober 2019 fertiggestellt sein soll. Die vorhandene Brücke, die die Landesstraße 204 über die Deggenhauser Aach führt, musste abgerissen und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt werden, weil eine Sanierung nicht mehr möglich war. Es wurde eine großräumige Umleitung eingerichtet. Ausschließlich der Linienbusverkehr sowie Rettungsfahrzeuge durften anfänglich durch Untersiggingen über eine „Nottrasse“ parallel zum Bauhof fahren. Nach energischen Protesten von Anwohnern wurde diese Notstraße während der Pfingstferien für den allgemeinen Verkehr (außer Laster) und landwirtschaftliche Fahrzeuge frei gegeben. Später wurde auf dem Gelände des Bauhofs eine zweite Fahrspur angelegt, was die Rotphasen der Ampelanlage deutlich verkürzt. Diese Lösung hat sich bewährt.