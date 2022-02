In Baden-Württemberg waren tausende Menschen auf den Straßen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Bündnisse und Organisationen hatten wegen des Kriegs in der Ukraine zu Kundgebungen und Demonstrationen aufgerufen. Auch in der Bodenseeregion wurde am Wochenende protestiert.

Video: Renate Wieland

In Tettnang fand am Sonntagvormittag unter dem Titel „Stoppt den Krieg“ eine Kundgebung statt. Bei der Demonstration für den Frieden zogen die Teilnehmer – teils mit Plakaten und Friedensfahnen – durch die Innenstadt.

Bild: Kerstin Mommsen

Ab dem späten Nachmittag sind im Bodenseekreis weitere Aktionen geplant. In Markdorf findet ab 17 Uhr eine Mahnwache für den Frieden statt. Die Teilnehmer werden gebeten, eine Kerze mitzubringen. Im Anschluss laden die beiden Kirchen um 18.30 Uhr zu einem ökumenischen Friedensgebet in die St.-Nikolaus-Kirche ein.

Ab 19 Uhr wird es zudem eine Mahnwache in Meersburg auf dem Marktplatz in der Oberstadt geben. Damit wollen die Initiatoren ein Zeichen gegen den Krieg setzen. Die Mahnwache ist als stiller Protest geplant, Reden oder Aktionen sind nicht vorgesehen. In Friedrichshafen will ein überparteiliches Bündnis am Montag, 28. Februar ab 18 Uhr auf dem Adenauerplatz Solidarität mit der Ukraine bekunden.