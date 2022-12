Schnee und Minusgrade am letzten Tag des Jahres? Fehlanzeige. Stattdessen wird das Silvester am Bodensee sehr mild. „Morgens beginnt der Tag mit vielen Wolken und letzten Regentropfen. Dann wird es immer freundlicher, auch bei gelegentlichem Sonnenschein“, kündigt Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor an.

Dezember-Rekord liegt bei 16,8 Grad Celsius

Dazu gibt es voraussichtlich frühlingshafte Temperaturen: Bis zu 16 Grad Celsius sind am Bodensee am letzten Tag des Jahres 2022 möglich. Möglicherweise könnte in Konstanz sogar der Dezember-Rekordwert von 16,8 Grad Celsius geknackt werden, der am 16. Dezember 1989 an der Wetterstation aufgezeichnet wurde.

Laut Meteorologe Schmidt ist das Silvesterfeuerwerk am Bodensee dieses Jahr zumindest am Anfang gut zu erkennen. Danach sorgen die Böller selbst für schlechte Sicht. | Bild: Bernhard Conrads I SK-Archiv

Und auch, wenn der Dezember-Rekord nicht geknackt wird, könnte es immerhin das wärmste Silvester der vergangenen 50 Jahre werden. Wie Schmidt erklärt, gab es zuletzt 2017 einen solch milden Silvestertag, damals aber mit einer Höchsttemperatur von 14,3 Grad Celsius. „Der Höchstwert sollte dieses Jahr übertroffen werden. Wir werden also den mildesten Jahreswechsel am Bodensee seit mindestens 50 Jahren bekommen“, sagt der Meteorologe.

Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor: „Wir werden den mildesten Jahreswechsel am Bodensee seit mindestens 50 Jahren bekommen.“ | Bild: Wetterkontor

In der Silvesternacht bleibt es mit Temperaturen von etwa 10 Grad Celsius um Mitternacht zwar nicht ganz so mild wie am Tag – dafür bleibt es aber trocken. Und das wiederum wirkt sich auf die Sicht in den Nachthimmel aus. „Die Sicht hängt insbesondere von der Luftfeuchte ab“, erklärt Jürgen Schmidt und ergänzt: „Die wird zunächst recht gut sein, sich dann aber durch den vom Feuerwerk verursachten Feinstaub deutlich verschlechtern.“ Eventuell kann es örtlich auch zu Nebel kommen.

Auch in der ersten Januarwoche bleibt es mild

An Neujahr bleibt es dann mit Höchstwerten bis 13 Grad Celsius erneut mild, und nach örtlichem Nebel scheint zeitweise die Sonne. Es bleibt trocken. Am Dienstag kann laut Vorhersage von Meteorologe Schmidt anfangs noch etwas Regen fallen. Ansonsten herrscht die ganze Woche eher eine ruhige und trockene Hochdrucklage mit Frühnebel. Jürgen Schmidt betont: „Ein Wintereinbruch ist bis zum 10. Januar nicht in Sicht.“