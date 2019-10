Ihnen ist eine gesunde Lebensweise wichtig? Sie möchten eine aktive Gesundheitsvorsorge betreiben oder suchen eine Lösung für ihre gesundheitlichen Beschwerden? Wer diese Fragen mit „Ja“ beantworten kann, ist bei den Gesundheitstagen in Friedrichshafen am 26. und 27.¦Oktober im Graf-Zeppelin-Haus genau richtig.

Die zweitägige Fachmesse ist mit einer besonderen Mischung aus Ausstellung, Expertenpodium, Gesundheitsparcours sowie Mitmachaktionen ein Gesundheitsschaufenster der Region. Auch in diesem Jahr dreht sich mit 70 Gesundheitsanbietern alles um einen gesunden Körper, eine aktive Gesundheitsvorsorge, neue Behandlungsmethoden, richtige Ernährung, Sport, Bewegung, Fitness und Beauty sowie Pflege und Vorsorge im Alter.

Zweitägige Fachmesse

Unter den Akteuren sind verschiedene Kliniken der Region sowie zahlreiche Institutionen und Gesundheitsanbieter. BMI und Blutzucker, Antioxidantienmessung, Venenfunktionsmessung, Fahrraddiagnose und vieles mehr: Ein Highlight ist der „AOK Gesundheitsparcours“ mit 15 Check-Ups. Er bietet den Besuchern die Gelegenheit, den persönlichen Gesundheitszustand ganz unverbindlich an verschiedenen Messeständen kostenfrei zu testen.

Eine Besonderheit am Messesamstag ist der kostenlose Testosterontest im Rahmen des Gesundheitsparcours von 11 bis 14.30 Uhr am Stand der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Hier wird insbesondere die vernachlässigte Thematik der Männergesundheit in den Fokus gerückt. Passend dazu nimmt sich ein Podiumsgespräch am Samstag den Herausforderungen in der zweiten Lebenshälfte an. Urologe Dr. Claus F. Fieseler sowie eine Gynäkologin gehen dort den sensiblen Fragen zu den Wechseljahren bei Frau und Mann nach. Ein weiteres Podium mit den Urologen des Medizin Campus Bodensee befasst sich mit der Gefahr von Prostata- und Blasenkrebs. Insgesamt stehen bei den Gesundheitstagen Friedrichshafen 20 Fach- und Klinikärzte sowie 30 weitere Gesundheitsexperten den Moderatoren des SWR sowie dem Publikum Rede und Antwort.

In den Gesprächsrunden mit jeweils drei bis fünf Podiumsteilnehmern sowie bei den Vorträgen erfahren die Zuhörer viel über neueste medizinische Erkenntnisse. Gerade die Gesprächsrunden bieten einen einmaligen und vielschichtigen Einblick mit verschiedenen Sichtweisen und kontroversen Ansichten. Auch im Nachgang beraten die Experten an ihren Messeständen. Im vertraulichen Gespräch können die Besucher ihre persönlichen Anliegen ganz unkompliziert und ohne lange Wartezeiten besprechen. Genau diese Kombination aus einem breit gefächerten Bühnen- und Vortragsprogramm mit dem individuellen Austausch mit Experten kam bei der Premiere der Gesundheitstage Friedrichshafen im vergangenen Jahr besonders gut bei den Besuchern an. (rac)

Kurz und kompakt

Die Gesundheitstage Friedrichshafen finden nach der erfolgreichen Premiere 2018 in diesem Jahr am 26. und 27. Oktober zum zweiten Mal statt. Veranstaltungsort ist erneut das Graf-Zeppelin-Haus, das an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet ist. Der Eintritt kostet 5 Euro. Schwerbehinderte, Rentner und Studenten bezahlen 4 Euro, Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Für die Gastronomie sorgt die Firma Zehrer. Eine ausführliche Programmübersicht und die Liste aller Aussteller gibt es im Internet unter http://www.gesundheitstage-friedrichshafen.de