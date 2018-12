von Gabriele Münzer

Ein schöner Garten ist für viele ein Ort des Verweilens. Schon in der Geschichte verschiedenster Kulturen und Religionen zeigt sich, dass Gärten häufig Stätten der Freude, der Besinnung und des Austauschs sind. Auch in Bermatingen will das aktuelle Projekt Gemeindegarten Menschen jeden Alters zusammenbringen und einen generationenübergreifenden Austausch fördern. Initiatorin ist Patricia Kubon-Kunz. Die Idee zu diesem Projekt hatte sie während ihres einjährigen Pastoralkurses. Ihr Ziel: Eine Oase zu schaffen, die für alle Menschen ein Ort der Begegnung und des Verweilens wird. Unterstützt wird sie dabei von einem zehnköpfigen Gemeindeteam.

Markdorf Serie "Mein Garten": Winfried Thums wildes Wohnzimmer Das könnte Sie auch interessieren

Garten soll Charakter des Areals stärken

Das Grundstück zwischen Kirche, Pfarrheim und Kindergarten, das derzeit ungenutzt ist, soll nach den Vorstellungen des Gemeindeteams künftig in einen öffentlichen Garten umgewandelt werden und so den Charakter des Areals stärken. Zur Präsentation des Projektes und zum konstruktiven Austausch waren die Bürger der Gemeinde in das Pfarrheim geladen. Die Ideen und Anregungen für den Gemeindegarten waren so zahlreich wie die Menschen, die an diesem Abend den Weg ins Pfarrheim gefunden hatten, um über das Thema zu diskutieren.

Bürger äußern ihre Ideen und Wünsche

Andreas Streibel (55) formulierte seine ganz persönliche Vorstellung von einem Gemeindegarten so: "Ich stelle mir eine Oase der Ruhe für Geist und Körper vor. Es könnte einen Weg durch den Garten geben mit Barfußzone, Kneipp-Becken und weiteren Elementen, wie einem Bienenstock, einer Kräuterspirale, einem Beachvolleyball-Feld für die Jugend oder einer Tai-Chi-Zone." Ganz so konkret waren die Vorstellungen bei den anderen Teilnehmern noch nicht, doch die positive Einstellung aller gegenüber dem Projekt war deutlich zu spüren. Klaus Hermle (63) zum Beispiel freute sich, dass das Grundstück nicht bebaut wird. "Ich persönlich finde die Idee des Gemeindegartens super und bin froh, dass die Fläche nicht kommerziell genutzt wird. Es ist großartig, wie sich das Gemeindeteam engagiert, um hier einen Ort der Begegnung zu schaffen und den Charakter des Areals mit Kirche, Pfarrheim und Kindergarten zu erhalten", sagte der Pastoralreferent.

Singen Unternehmer Manfred Siegwarth: "Der Garten ist eine Visitenkarte des Menschen" Das könnte Sie auch interessieren

Noch kein fester Zeitplan

Nach Aussage von Patricia Kubon-Kunz befindet sich das Projekt derzeit noch in einer Phase der Ideensammlung. Einen festen Zeitplan oder ein bestimmtes Budget für die Umsetzung des Gemeindegartens gibt es bislang nicht.