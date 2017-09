Friedrichshafen Staatsanwälte schauen beim Thema Bestechung genauer hin

Die Teilnehmer des Mittelstandstags setzen sich im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen mit Gesetzesverstößen in Unternehmen auseinander.

Friedrichshafen (dim) Nicht nur in der Großindustrie gibt es Korruption und wird damit gegen Gesetze verstoßen. Dass es in mittelständischen Unternehmen weniger Gesetzesbrüche gebe, sei ein Gerücht, sagte der Konstanzer Professor Stephan Grüninger am Donnerstag beim Mittelstandstag im Graf-Zeppelin-Haus. Um gesetzestreu zu arbeiten, setzen viele Unternehmen auf Compliance-Regeln. Wobei Grüninger während der Podiumsdiskussion zum Thema empfahl, erst ab einer Zahl von 200 Mitarbeitern ein solches Regelwerk aufzustellen. Allerdings sei alleine das Papier nicht viel wert, wenn das Thema Compliance nicht in den Köpfen der Beschäftigten und der Manager angekommen sei. Für die firmeninterne Umsetzung empfahl er praxisorientierte Schulungen, die sich an den tatsächlichen Abläufen orientieren sollten.

"Compliance fängt im Kopf an und sie muss im Unternehmen vorgelebt werden", sagte Oliver Hahne von der Haufe-Lexware GmbH. Und es sei wichtig, im Unternehmen für alle damit zusammenhängenden Fragen Transparenz zu schaffen. Dies beginne mit der Frage, wie mit Geschenken umgegangen werde. Lacher erntete er im mit gut 150 Zuhörern besetzten Saal des GZH als er sagte: "Den Baumkuchen haben wir einfach gemeinsam gegessen."

Um Gesetzesverstöße zu erfahren, wurde bei Haufe-Lexware ein System eingerichtet, das anonyme Hinweise sowohl aus der eigenen Firma wie auch von Kunden von außen ermöglicht. Seit Mai, seit es das System gibt, seien zwei anonyme Hinweise eingegangen. Auch der Ravensburger Zulieferer Vetter Pharma will ein solches System schaffen, wie Thomas Malik schilderte. Professor Grüninger hält solche Systeme in größeren Firmen für sinnvoll, schließlich würden sie auch zur Glaubwürdigkeit des Unternehmens beitragen. Sie hätten außerdem den Vorzug, dass solche Hinweise zunächst in der Firma blieben und nicht an Dritte, beispielsweise Staatsanwälte, weitergegeben würden. Aufgrund einer jüngeren Umfrage unter Richtern und Staatsanwälten weiß Grüninger, dass der Verfolgungsdruck bei Fällen von Korruption oder Bestechung stärker geworden ist. Mit dem Sprichwort "Lügen haben kurze Beine", schloss Walther Rosenberger, Leiter der Wirtschaftsredaktion dieser Zeitung, die Podiumsdiskussion. Er hatte darauf hingewiesen, dass das Thema Compliance eine große Herausforderung auch für den Mittelstand darstelle. Das Fehlen eines Regelwerks könne Aufträge gefährden, schilderte Oliver Hahne.