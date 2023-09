Unter dem Dach des Sportvereins TSV Stetten am kalten Markt haben 27 Kinder und Jugendliche nach eigenen Aussagen ein „megaspannendes und ultracooles Zeltlager“ erlebt. Das Abenteuerwochenende auf dem Gelände von GS-Outdoor-Event in Oberglashütte fasst Daniela Knobel wie folgt zusammen: „Was bei Gregor Stroppel und seinem Team auf dem riesigen Paintball- und Survival-Gelände geboten war, hat alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeistert.“ Die Gesamtjugendleiterin des Vereins, die im Rahmen des Ferienprogramms seit vielen Jahren ein Zeltlager für den TSV-Nachwuchs organisiert, hatte sich heuer dafür entschieden, das Zeltlager in Kooperation mit der GS-Outdoor-Events durchzuführen.

Bevor der Lagerplatz eingenommen wurde, marschierten die Teilnehmer von Stetten nach Glashütte. Bei einer spannenden Stafette an fünf Stationen galt es, knifflige Aufgaben zu lösen. Am Lagerplatz angekommen, wurden die Zelte aufgebaut und das Umfeld erkundet. Im Paintball traten anderntags mehrere Teams gegeneinander an. Mittags stand im Wald das traditionelle Indianerspiel auf dem Programm, das bei keinem TSV-Lager fehlen darf. Abends standen ein Fußball-Turnier, Spaghetti-Essen, Lagerfeuer, Lieder singen, Witze erzählen und natürlich die Siegerehrung auf dem Programm.

Nach dem Frühstück am nächsten Tag sorgte Gregor Stroppel für spannende, teils anstrengende Momente. Anfangs stand ein kräfteraubendes Seilziehen an. Dann hieß es für die Teams, auf einer großen Plane stehend, diese möglichst klein zusammenzufalten und trotzdem noch als komplette Mannschaft draufzustehen. „Das war auch für uns Betreuerinnen und Betreuer eine mega Tüftelei“, erzählt Daniela Knobel, die am Ende ein Kind auf dem Rücken und eins am Bauch trug. Mit langen Holzdielen und -klötzen musste danach ein imaginäres Moor durchquert werden. Nach dem Grillen und einer Wasserbombenschlacht haben die Eltern ihren Nachwuchs gegen Abend abgeholt.