Auf Einladung des Turngau Hohenzollern und des TSV Sigmaringen/Laucherttal nahmen am Samstag insgesamt 31 Nachwuchstalente des TSV Stetten a.k.M. mit ihren Betreuerinnen am 67. Gaukinderturnfest in Sigmaringendorf teil.

Am Vormittag legten die dreizehn Sechs- bis Zehnjährigen des Kinderturnens 2 mit dem STB-Kindercup in und um die Bohlhalle los. Dieser besteht aus acht Stationen zur Ausbildung und Verbesserung der koordinativen und konditionellen Fähigkeiten. Hier galt es sich unter anderem beim Zonenweitwurf, Balancieren, Wendesprint, Gewandtheitslauf, Stützen, Seil ziehen zu beweisen. Die Anstrengungen wurden bei der Siegerehrung mit einer Goldmedaille und einer Urkunde belohnt.

In der Turnhalle In der Au zeigten am Nachmittag die jüngsten TSVler ihr Können. Dabei nahmen die dreizehn Vier- bis Sechsjährigen des Kinderturnens 1 am Mini-Turni-Parcours teil, der aus acht verschiedenen Stationen, wie beispielsweise auf einem Tau über Hindernisse balancieren, Slalom laufen oder von einem Kasten auf Markierungen hüpfen, bestand.

Für das Eltern-Kind-Turnen gab es in diesem Jahr erstmalig den „El-Ki-Cup“, an dem die zwei- bis vierjährigen Kinder in Begleitung von Papa, Mama oder Opa teilnahmen. Hier bewiesen die Kinder, wie gut sie Dosen werfen, kegeln, balancieren, hüpfen oder mit einem Fahrzeug einen Hindernisparcours durchqueren können. Sowohl beim Mini-Turni-Parcours als auch beim El-Ki-Cup stand jedoch nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund, sondern der Spaß am Sport treiben. Und den hatten die Kinder an diesem Tag reichlich. Nachdem alle Stationen absolviert waren, bekamen die stolzen Nachwuchssportler bei der Siegerehrung eine Medaille und eine Urkunde überreicht. Neben den Eltern und Geschwistern schaute auch der blaue Hase Turni, das Maskottchen der STB-Jugend, bei den Wettbewerben zum Anfeuern und Abklatschen vorbei, was ebenfalls ein Höhepunkt für alle Kinder war.