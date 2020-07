Uhldingen-Mühlhofen vor 16 Minuten

Uhldinger „Schrottregatta“: Auch die verrückteste Regatta am Bodensee fällt aus

Die kreativen Konstrukteure dürften beides ebenso vermissen wie die vielen treuen Zuschauer und Gäste: An diesem Wochenende vom 25. und 26. Juli hätte das 40. Uhldinger Hafenfest mit der Schrottregatta stattfinden sollen. Doch auch dieses beliebte Spektakel ist wegen Corona abgesagt. So, wie all die anderen Hafen- und Seenachtsfeste am Bodensee. Zeitgleich hätte am selben Wochenende auch das Überlinger Promenadenfest auf die längste Flaniermeile am Bodensee gelockt. Ein Rückblick auf die Schrottregattagewinner der vergangenen zehn Jahre soll die Zeit überbrücken, bis das 40. Uhldinger Hafenfest 2021 nachgeholt wird.