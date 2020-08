Coronabedingt findet in diesen Sommerferien kein „Heiß auf Lesen“ statt, stattdessen bricht das Rätselfieber aus. „Bei der Quizrallye für Kinder und Jugendliche vom ersten Lesealter bis 14 Jahre rauchen die Köpfe“, sagt Büchereileiterin Dorothee Rau. Zudem stellt der Wissens- und Bildungsanbieter Brockhaus ab sofort seine Online-Lernhilfe „Schülertraining„ kostenfrei bis zum Ende der Sommerferien zur Verfügung.

Wöchentlich einen neuen Quizbogen

Die jungen Teilnehmer können ab sofort wöchentlich in der Bücherei einen neuen Quizbogen ihrer Altersstufe abholen und die dort gestellten Rätsel lösen. Insgesamt gibt es zehn Bögen. Der wöchentliche Quizbogen kann auch elektronisch angefordert werden. Die ausgefüllten Bögen können der Bücherei dann per E-Mail oder auf dem Postweg zugesandt beziehungsweise persönlich abgegeben werden. Für jeweils drei richtig bearbeitete Quizbögen kommt ein Teilnahmeschein in die Lostrommel; wer alle Bögen beantwortet, hat drei Gewinnchancen. Der letzte Quizbogen kann am Freitag, 9. Oktober ausgegeben werden. Der letzte Abgabetermin ist der 16. Oktober. Die Gewinner dürfen sich ab 23. Oktober auf eine Überraschung freuen. „Genaueres (Corona-Konform) wird rechtzeitig im Gemeindeblatt bekannt gegeben“, so Rau.

Schülertraining von Brockhaus

Sie erläutert weiter, dass mit dem umfangreichem Digital-Angebot des Brockhaus Schüler der Klassen 5 bis 10 Lernlücken schließen können, die während der Schulschließungen der zurückliegenden Wochen entstanden sind. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis könne der Nachwuchs jederzeit von zu Hause aus auf das Angebot zugreifen. Das Brockhaus Schülertraining für die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik helfe Schülern beim Verstehen von Unterrichtsinhalten, Schließen von Wissenslücken und Vertiefung von bereits erlerntem Stoff. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, wählen Schülerinnen und Schüler in dem digitalem Nachhilfe-Angebot ihr Wunschfach und -thema aus und nach einer kurzen Einführung stünden ihnen abwechslungsreiche, interaktive Übungen zur Verfügung. „Von Fachexperten und Didaktikern entwickelt, fördert das Brockhaus Schülertraining neben dem Umgang mit Computer und Internet auch Lesekompetenzen, Textverständnis und eigenständiges Arbeiten.“

Anforderung der Quizrallye unter „info@treffpunktbuecherei-um.de“ oder http://opac.winbiap.net/uhldingen-muehlhofen/index.aspx. Das Schülertraining: http://brockhaus.de/directlink?select=551&url=https://training.brockhaus.de