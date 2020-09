Derzeit stehen für die Betreuung der Vorschulkinder in Uhldingen-Mühlhofen sowohl Räumlichkeiten als auch Plätze in ausreichendem Maß zur Verfügung. „Die Nutzungsquote liegt noch unter dem Platzangebot“, sagte Hauptamtsleiterin Gudrun Müller, als es im Gemeinderat um die vom Gremium verabschiedete kommunale Bedarfsplanung ging. Zu deren Aufstellung sind die Gemeinden seit Änderung des Kindergartengesetzes 2009 jährlich verpflichtet. Alle Kindergärten in der Gemeinde bieten Plätze für U3-Kinder (unter drei Jahren) und Ü3-Kinder (über drei Jahren) an. Dennoch: Die weiter steigenden Zahlen der Kinder in der Gemeinde erfordern zusätzliche Plätze.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleistet

In Uhldingen-Mühlhofen gibt es laut Müller ein beispielhaftes Angebot von Betreuungsformen, sei es in Regelgruppen oder in Halbtages-, Ganztages- und Kleingruppen sowie in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, teilweise mit Verpflegung und Mittagessen in allen Kindergärten. Darüber hinaus gebe es weitere Betreuungsmöglichkeiten außerhalb der Bedarfsplanung. Müller: „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird dadurch gewährleistet.“ Auch auswärtige Kinder besuchten gemeindeeigene Einrichtungen, ebenso nutzten Kinder aus Uhldingen-Mühlhofen auswärtige Angebote und Einrichtungen.

An Bedürfnissen von Kindern und Familien orientiert

Sie machte darauf aufmerksam, dass sich das Leistungsangebot der Tageseinrichtungen für Kinder pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren soll. „Tageseinrichtungen fördern die individuelle und soziale Entwicklung der Kinder und tragen dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen“, sagte Müller.

Gewinnung von qualifiziertem Personal schwierig

Künftig werde es eine der wichtigsten Aufgaben bleiben, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu fördern. „Die engagierte und vorbildliche Arbeit aller Kindergartenleitungen in der Gemeinde trägt ganz besonders dazu bei, dass es nur eine geringe Fluktuation im Personalsektor gibt“, so Müller. Die Beschäftigten in den Einrichtungen leisteten hervorragende Arbeit und stellen sich den immer wieder neuen Herausforderungen mit viel Engagement. Auch künftig müssten sie sich tagtäglich mit der Corona-Situation auseinandersetzen und die Kinder im Regelbetrieb wieder unter Pandemiebedingungen betreuen.

Angedachte Containerlösung nicht nötig

Aufgrund der Schließung von zwei Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises in Uhldingen-Mühlhofen ist die Gesamtkinderzahl zurückgegangen. „Im vergangenen Jahr sind 13 Kinder aus den Gemeinschaftsunterkünften und sechs Kinder aus Anschlussunterkünften weggezogen“, so Müller. Daher werde der Platzbedarf im nächsten Kindergartenjahr gedeckt werden können, von einer ursprünglich angedachten Containerlösung bis zur Eröffnung des Neubaus des „Kinderhauses Sonnenschein“ könne abgesehen werden.

Eröffnung zum Kindergartenjahr 2022/23

Da aber langfristig landesweit eine Zunahme der Kinderzahlen prognostiziert wird und in Uhldingen-Mühlhofen eine steigende Tendenz der Kinderzahlen zu erwarten ist, soll der bisherige dreigruppige Kindergarten „Kinderhaus Sonnenschein“ künftig fünfgruppig sein. Dadurch könnten sowohl das Platzangebot als auch die Angebotsformen erweitert werden. Mit dem Neubau soll ihr zufolge im Frühjahr 2021 begonnen werden. Ziel sei es, den Kindergarten im Kindergartenjahr 2022/23 zu öffnen. Müller: „Damit wäre eine langfristige Versorgung mit Kindergartenplätzen in unserer Gemeinde gewährleistet.“ Im kommenden Frühjahr 2021 werde die Verwaltung wieder eine Umfrage bei Eltern und Erziehungsberechtigten der Gemeinde durchführen, um sowohl Raumbedarf als auch Angebotsbedarf für die Kinder zu ermitteln.