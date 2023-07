Was wäre der Sommer ohne das Hafenfest in Unteruhldingen? Drei Tage lang, vom 21. bis 23. Juli, verwandelt sich das Areal zwischen Kronenplatz, Hafen und Pfahlbauten in einen großen Festplatz mit Attraktionen. Ob abenteuerliche Schrottregatta, kreativer Krämermarkt oder romantisches Feuerwerk – Besucher kommen unmittelbar am Seeufer in Unteruhldingen auf ihre Kosten.

Das Fest beginnt mit einem geselligen Feierabendhock am Freitag, 21. Juli, 18 Uhr. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Mühlhofen. Das Festprogramm am Samstag, 22. Juli, startet um 13 Uhr mit der Eröffnung des Krämer- und Kunsthandwerkermarktes. Die offizielle Eröffnung mit Fassanstich durch Bürgermeister Dominik Männle und Böllerschüssen der Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen folgt um 15 Uhr. Erstmals sind zwei Foodtrucks beim Fest mit dabei sein.

Das Programm Freitag, 21. Juli 18 bis 22 Uhr: Feierabendhock Samstag, 22. Juli 13 Uhr: Bunter Krämermarkt

15 Uhr: Feierliche Eröffnung, begleitet von der Musikschule Uhldingen-Mühlhofen, Bühne: Westmole

15 Uhr: Musikverein Schwarzenbach, Bühne: Musikverein Mühlhofen

17 Uhr: Schrottregatta

18 Uhr: Jugendkapelle Uhldingen-Mühlhofen, Bühne: Musikverein Mühlhofen

18 Uhr: Einmarsch Fanfarenzüge, Bühne: Westmole

18 Uhr: Jugendabend mit Musik (ab 14 Jahre), Bühne: Jugendbühne

19 Uhr: Laizer Musikanten, Bühne: Musikverein Mühlhofen

19.30 Uhr: Partynacht mit DJ Armin und den Jungs vom Bodensee, Bühne: Westmole

21.40 Uhr: Feuerwerks-Rundfahrt, Anlegestelle Unteruhldingen

22.15 Uhr: See-Feuerwerk, Hafen Unteruhldingen

2 Uhr: Festende Familiensonntag, 23. Juli 10 Uhr: Festgottesdienst mit Pfarrer Weber, evangelische Kirche, Bühne: Musikverein Mühlhofen

11 Uhr: Chor Millyards mit Jazz, Rock und Pop, anschließend Alleinunterhalter Eberhard Graf; Bühne: Westmole

11 bis 14 Uhr: Kinderschminken und Spielmobil, Jugendbühne

11.30 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Wintersulgen, Bühne: Musikverein Mühlhofen

11.30 Uhr: Bücherflohmarkt

14.30 Uhr: Musikverein Oberuhldingen, Bühne: Musikverein Mühlhofen

Höhepunkte des Festes sind Schrottregatta und Feuerwerk

Ein Höhepunkt des Festes ist die Schrottregatta, bei der am Samstag um 17 Uhr Freizeitkapitäne mit ihren selbst konstruierten Booten eine 400 Meter lange Regattastrecke rund um den Sportboothafen drehen. Ob schwimmende Badewanne, Fässer oder Sofas sind zu sehen, wenn Hobbykapitäne und Bastelfans bei der Schrottregatta ihre kreativen Schwimmuntersätze zur Schau stellen.

Ein begeisterndes Farbschauspiel gibt es gegen 22.15 Uhr beim Feuerwerk zu sehen. Einen besonderen Blick auf das Spektakel bietet die Rundfahrt mit einem Schiff ab 21.40 Uhr vom Hafen. Tickets gibt es bei der Tourist-Information und an den Verkaufsstellen der Bodensee-Schiffsbetriebe.

Hafenfest-Sonntag im Zeichen der Familie

Der Festgottesdienst um 10 Uhr läutet den Hafenfest-Sonntag ein. Anschließend bewirten die Vereine ab 11 Uhr beim musikalischen Frühschoppen, ab 14.30 Uhr spielt der Musikverein Oberuhldingen. Für die kleinsten Besucher ist das Spielmobil unterwegs. Von 11 bis 14 Uhr können sich Kinder außerdem schminken lassen und vielleicht wird der ein oder andere auch beim Bücherflohmarkt fündig.

Besucher mit Festbändel fahren kostenlos Bus

Am Freitag, 21. Juli, und Sonntag, 23. Juli, ist der Eintritt für das Hafenfest frei. Am Samstag, 22. Juli, zahlen Besucher ab 16 Uhr 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre kommen kostenlos auf das Festgelände. Bändel für Samstagabend gibt es auch bis 21. Juli für 3 Euro im Vorverkauf bei der Tourist-Information.

Mit dem Festbändel ist die Busfahrt mit der Hafenfest-Linie am Samstag um Mitternacht, um 1 Uhr, um 2 Uhr und um 2.45 Uhr nach Meersburg, Daisendorf, Mühlhofen und Neufrach kostenlos. Zusätzlich können Festbesucher auch den Nachtbus (Seelinie 7395) der RAB in Richtung Überlingen oder Meersburg im Stundentakt nutzen – einfach Festbändel beim Fahrer vorzeigen.