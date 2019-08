„Meine Freundinnen und ich haben viel Spaß.“ Die siebenjährige Mia ist begeistert: Das Programm der Kinderferienfreizeit sei abwechslungsreich und werde nie langweilig. Tim ist nicht minder begeistert: „Ich habe neue Freunde hier gefunden. Schön, dass man immer draußen spielen kann“, sagt der Neunjährige.

„Total cool. Mir gefällt es sehr gut hier. Und das Essen schmeckt auch immer“, findet Iris (9). | Bild: Kleinstück, Holger

Mia und Tim sind zwei von 30 Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, die in der vorigen Woche an der dreiwöchigen Ferienfreizeit teilgenommen haben. Basteln und spielen, wandern und lesen, toben und ruhen stehen hier im Mittelpunkt. Organisiert wird die Freizeit von der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen seit acht Jahren in Alleinregie, erhält aber Unterstützung vom Familientreff Kunter-Bund. Derzeit läuft die zweite Woche. „In der kommenden Woche sind noch ein paar Plätze frei“, erläutert die federführende Betreuerin Kirsten Heiler.

Nicht mehr dabei ist Hund Leo

Das erfolgreich praktizierte Konzept der zurückliegenden Jahre ist wieder aufgegriffen worden, weshalb sich am Programm nicht viel geändert hat. „Die Routine hat sich bewährt. Wir brauchen das Rad nicht neu erfinden“, erläutert Heiler. Allerdings findet die Kinderferienfreizeit aufgrund von Bauarbeiten in der Lichtenbergschule wieder einmal in der Grundschule Mühlhofen statt. Nicht mehr dabei ist Heilers Hund, der zwölf Jahre alte Leo, langjähriges Maskottchen der Ferienfreizeit. „Aus Altersgründen. Die Kinder sind deswegen richtig traurig“, sagt Heiler. „Mein neuer Hund Linus ist noch nicht gesellschaftsfähig.“ Unterstützt wird sie neben Janine Eisermann gleich von drei jungen Männern: Roman Guth, Paul Hagenlocher und Magnus Winder.

Als bei der Kinderferienfreizeit Siegfried Huber aus Mühlhofen eine Königsphyton auspackt, stößt das bei den Kindern auf große Begeisterung. In seinem Gepäck hatte unter anderem auch einen Skorpion und eine Vogelspinne. | Bild: Kleinstück, Holger

Jeder Tag beginnt mit dem Morgenkreis

Kein Tag gleicht dem anderen. Aber jeder Tag beginnt mit dem Morgenkreis: Dann wird gesungen und besprochen, was ansteht. Montags ist Kennenlerntag, an dem auch die Regeln der Freizeit besprochen werden. Abwechslungsreich gestaltet sich der Zirkustag mit Hochseilartisten, Pantomime, Artisten auf Slackline und Clowns. „Und es gibt eine Raubtiernummer mit geschminkten Kindern“, sagt Roman Guth. Für Abwechslung sorgt auch der Sport- und Wasserspieltag.

„Am meisten Spaß macht mir das Klettergerüst. Und das Ballspielen mit meinen Freunden“, sagt Jannik (9). | Bild: Kleinstück, Holger

Freitags ist Ausflugstag

Freitags ist Ausflugstag: So waren die Kinder in der Vorwoche beim Lehrbienenstand in Baitenhausen. Diese Woche ist der Affenberg Salem das Ziel, nächste Woche das Auto- und Traktormuseum in Gebhardsweiler. „Wir wollen so viel wie möglich raus“, erläutert Heiler. „Stubenhocken mögen wir nicht.“ Sollte das Wetter schlecht sein, sind Kreativtage angesagt. Der Gasthof „Storchen“ Oberuhldingen liefert jeden Mittag ein warmes Essen, jeden Tag unter dem Motto „buntes Essen und Trinken“. Anschließend wird eine halbstündige Pause eingelegt, kurz vor Ende des Tages wird beim Abendkreis mit Singen der Tag reflektiert. Kirsten Heiler freut sich: „Die Kinder kennen hier keine Langeweile.“

Wer noch Interesse an der Kinderferienfreizeit nächste Woche hat, meldet sich bei Katharina Haag, Telefon: 0 7556/7 17 21.

Mia (7) findet es prima hier: „Schön, dass mich meine Mama hier her geschickt hat. Meine Freundinnen und ich haben viel Spaß.“ | Bild: Kleinstück, Holger