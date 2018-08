„Kunst trifft Genuss“ heißt es von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. August: Denn dann lädt der Kunst- und Genießermarkt vor der Seekulisse an der Uferpromenade in Unteruhldingen zum Schlemmen und Flanieren ein. Auf dem kleinen Markt präsentieren Aussteller die Handwerksvielfalt der Region Bodensee-Oberschwaben. Nach den Erfolgen in den Vorjahren freut sich die Tourist-Information, den Markt erneut gemeinsam mit der Töpferei Güttinger aus Isny im Allgäu zu veranstalten.

Handwerkskunst steht beim Markt in Unteruhldingen im Vordergrund. | Bild: Kleinstück, Holger

Nach Mitteilung der Tourist-Information werden rund 50 Kunsthandwerker und Töpfer eine bunte Vielfalt an Kunsthandwerk und selbst hergestellten Produkten von Naturschmuck bis Kunstgegenständen aus Stein, Keramik, Ton und Metall anbieten.

Bürstenmacher über die Schulter schauen

Mit dabei sein wird auch Besen-Paule, ein Bürstenmacher in der siebten Generation. Besucher können ihm über die Schulter schauen, wie er mit alten Handwerkstechniken kunstvoll und mit viel Fingerspitzengefühl einen Besen knüpft. Ihre eigene Vase oder Tasse töpfern können Kinder direkt an der Töpferscheibe beim Kindertöpfern.

Fisch, Dinnele, Bier und mehr aus der Region

Aber auch für ein kulinarisches Angebot ist gesorgt. Es gibt nach Angaben der Veranstalter Bodenseefisch, Dinnele, Senfkreationen, regionales Bier, Bodenseeobstbrände sowie Honigprodukte direkt vom Erzeuger, Käse von der Alm und vieles mehr.

Musik von Country bis Blues

Neu in diesem Jahr ist, dass am Freitag und Samstag ab jeweils 16 Uhr der Singer- Songwriter Dan Allmayer mit Country, Folk, Rock und Blues für Unterhaltung sorgt. Ausdrucksstarker Gesang und ausgearbeitete Gitarrenbegleitung sind seit mehr als 20 Jahren das Markenzeichen des deutsch-englischen Musikers.

Wasserball und Trampolin für kleine Besucher

Die Marktzeiten sind am Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag von 11 bis 19 Uhr

und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Für die kleinen Besucher wird Spiel, Spaß und Aktion mit Wasserball und Trampolin an allen Markttagen vorbereitet sein. Der Eintritt ist frei.

Informationen bei der Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen, Ehbachstraße 1, Telefon 0 75 56/92 16-0 oder im Internet:

http://www.seeferien.com

