Uhldingen-Mühlhofen – Der ehemalige Discounter Treff 3000 im Reismühlenweg 1 in Oberuhldingen, der im November vom Edeka Aktivmarkt Knoblauch übernommen wurde, ist nach zweiwöchiger Renovierung ab kommenden Montag, 27. Januar, wieder geöffnet. Außerdem laufen seit rund zwei Wochen die Anbauarbeiten beim Edeka-Hauptgeschäft, Krummes Land 15. Diese sollen zu Ostern beendet werden. „Wir wollen uns auch für die Zukunft positiv aufstellen“, sagt Inhaber Ferdinand Knoblauch. Im September des Vorjahres hatte das Unternehmen seinen 25. Geburtstag am Standort Uhldingen-Mühlhofen begangen.

Den von Knoblauch betriebenen kleinen Edeka-Laden im Ortsteil Unteruhldingen hatte der Lebensmitteleinzelhändler im Vorjahr aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen. Von daher war es ihm ein wichtiges Anliegen gewesen, dass mit der Übernahme des Treff-Discounters die Nahversorgung sowohl in Unteruhldingen als auch in der Ortsmitte von Oberuhldingen nach wie vor gesichert ist. Neben dem gegenüberliegenden Seniorenwohnheim „Seefelder Aach“ erinnerte Knoblauch an viele neue Wohnungen, die derzeit und künftig in der Nähe entstehen. Alle Treff-Mitarbeiter waren laut Knoblauch übernommen worden, zudem zwei zusätzliche Kräfte eingestellt.

Der Umbau des Geschäftes erfolgte „in einer Rekordzeit von nur zwei Wochen, konstruktiv und zielführend unter Marktleiter Dominik Kohl“, wie Knoblauch unterstreicht. Dabei hätten ale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Strang gezogen. „Ein völlig neues Konzept löst den bisherigen Discounter ab“, sagt der Inhaber. Es gibt nun eine komplett veränderte Verkaufsfläche auf 450 Quadratmetern mit neuen Regalen und Kassensystemen, eine zeitgemäße LED-Beleuchtung sowie neue Kohlendioxid-neutrale Kühlanlagen. Die bisher angebotenen 4300 Artikel sind auf 9000¦Artikel aufgestockt worden, „darunter auch viel regionale Produkte“, wie Knoblauch unterstreicht. Die zeitgemäße Farbgestaltung ist innen wie außen nach Kundenwünschen gestaltet worden. Große Piktogramme weisen den Kunden des Hauses den Weg zu den Produkten.

Beim Betreten des Marktes trifft der Kunde zunächst auf eine großzügige Obst- und Gemüseabteilung mit anschließendem Convenience-Regal. Knoblauch erläutert: „Hier ist neben frisch gepressten Säften eine reichhaltige Auswahl an Beeren sowie alles für die schnelle Küche erhältlich.“ Es folgt die Frühstücksabteilung, das Backwaren– und Trockensortiment sowie eine Tiefkühl- und Molkereiabteilung. In Richtung Kasse gibt es Getränke in Kisten, viele regionale Weine und gekühlte Getränke. Neu im Angebot sind fair gehandelte Linz-Schokolade, viele Bioprodukte und Artikel für Veganer. Zwei moderne Kassen, an denen die neuesten Zahlungstechniken wie das sogenannte Mobile Payment möglich sind, runden neben einer hier befindlichen Information den Markt ab.

Für die Modernisierungen hat Knoblauch eigenen Angaben zufolge 240¦000 Euro in die Hand genommen.