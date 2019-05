Motorradfahrer gelten als harte Jungs. Mit Lederkutten geht es auf zwei Rädern auf die Piste. Wenn als fahrbarer Untersatz auch noch eine Harley Davidson dient, dann wird es laut und vor allem kultig. Einer, der genau weiß, was das heißt, ist Dieter „Didi“ Heidenreich. Der 51-Jährige betreibt in Oberuhldingen seit 2007 die Motorradvermietung Bodensee und verleiht ausschließlich Harley-Davidson-Maschinen.

Idee kam durch einen Spendenaufruf im Internet

Vor zwei Jahren initiierte er die Benefizausfahrt zum ersten Mal. Auf die Frage, wie er auf die Idee kam, antwortet er: „Das kam durch einen Spendenaufruf für einen vergifteten Hund im Internet.“ Was sich zunächst etwas seltsam anhört, klärt Heidenreich umgehend auf. Er habe diesen Aufruf gelesen, der schließlich auch erfolgreich war. Es ging um die Kosten für den Tierarzt. „Da dachte ich mir, dass man so etwas auch für etwas anderes machen kann.“

„Können den Spendenbetrag persönlich übergeben“

So war der Benefizgedanke entstanden. Um das Ganze mit dem passenden Spaß zu verbinden, kam die Bikerausfahrt ins Spiel. „Da ich bereits seit einiger Zeit die Apehanger Days mit einer Ausfahrt organisiert hatte, kam mir die Idee der Benefizausfahrt“, erklärt Dieter Heidenreich. „Das hat zudem den Vorteil, dass wir den Betrag sogar persönlich übergeben und damit auf direktem Wege helfen können.“

Bei den ersten beiden Aktionen je 40 Biker dabei

Bislang haben die Biker, es kamen jeweils etwa 40 zu den Ausfahrten, zwei privaten Projekten das Geld zukommen lassen. „Ich habe das in meinem Bekanntenkreis mitbekommen“, erklärt der Harley-Davidson-Fan. Zum einen ging das Geld an Kinder, deren alleinerziehende Mutter gestorben war, im vergangenen Jahr an drei Kinder, die ihre Eltern innerhalb kurzer Zeit durch Krebs verloren hatten. Dieses Jahr geht das Geld an die Linzgau-Kinder- und Jugendhilfe in Deisendorf mit dem angeschlossenen Kinderheim.

Jeder Teilnehmer zahlt mindestens 10 Euro

Um alles möglichst unbürokratisch zu halten, gibt es keine Anmeldung zur Ausfahrt und fast keine Einschränkung, wer mitfahren darf. „Es sind wirklich alle Biker, egal welcher Marke, herzlich eingeladen mitzufahren“, betont Dieter Heidenreich. „Wir haben nur gesagt, dass mindestens 10 Euro pro Teilnehmer gezahlt werden sollen, damit auch etwas in die Kasse kommt.“

Harley-Clique Mühlhofen sammelte schon beim Maifest

Diesbezüglich wird er seit vergangenem Jahr von der Harley-Clique Mühlhofen tatkräftig unterstützt. „Die Jungs und Mädels sind wirklich sehr engagiert“, lobt er. „Die haben am 1. Mai schon die Kasse dabei gehabt und auf dem Maifest in Mühlhofen gesammelt.“

Aktion beginnt mit Hock ab 12 Uhr

Nun treffen sich alle Interessierten am Sonntag, 5. Mai bei der Motorradvermietung Bodensee in Oberuhldingen. „Es sind auch diejenigen herzlich eingeladen, die einfach nur die Aktion mit einem Betrag unterstützen wollen“, betont Dieter Heidenreich. Bis 14 Uhr steht ein gemütlicher Hock auf dem Programm. Danach geht es los Richtung Deisendorf. „Wir machen es abhängig vom Wetter, ob wir direkt hinfahren oder einen Umweg einplanen“, erklärt der Initiator.

Angebot, dass Kinder eine Runde mitfahren dürfen

Vor Ort wird die Spende gemeinschaftlich übergeben. Wenn es Kinder gibt, die gern einmal eine Runde auf einer Harley Davidson drehen möchten, erfüllen die Biker vor Ort auch diese Wünsche, wenn das Wetter mitspielt.

Erste Aktionen brachte je 1600 Euro

„In den vergangenen beiden Jahren kamen jeweils aufgerundet 1600 Euro zusammen“, berichtet Dieter Heidenreich. „Es wäre schön, wenn wir mindestens denselben Betrag wieder zusammenbekommen würden.“ Diesbezüglich zeige sich, dass Biker zusammenhalten, denn er habe in der Vergangenheit auch Beträge überwiesen bekommen. „Diese kamen unter anderem aus dem Sauerland, aus Karlsruhe und aus dem Allgäu.“