Überlingen vor 6 Stunden

Wieder Randale in der Stadt: Mann droht Polizisten mit dem Tod

Mehrere Polizeistreifen haben in der Nacht zum Sonntag aufgeheizte Stimmung in der Überlinger Altstadt beruhigt. Ausgangspunkt war eine Veranstaltung an der Hofstatt. Drei Männer wurden in Gewahrsam genommen.