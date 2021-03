Soll eine/r sagen, es gäbe keine Wunder. Schon kurz vor Weihnachten hatten Pfarrer Bernd Walter und Ulrich Köberle vom „Verein Konzertreihe St. Jodok“ in der Sakristei des Münsters einiges Überraschende aufgetischt und dem SÜDKURIER präsentiert.

Nicht nur dass der Geistliche beim Aufräumen einige längst in Vergessenheit geratene Devotionalien der Pilgerkirche im Überlinger Dorf gefunden hatte. Schon einige Monate zuvor waren nach längerer Korrespondenz zwei mutmaßliche Heiligenfiguren per Post aus Hamburg eingetroffen, die wohl 1965 entwendet worden waren und reuige Erben zurückgegeben hatten.

Ein Krimi aus dem Konradsblatt „Tatort St.-Jodok-Kirche in im Jahr 1965: Ist es ein Täter? Oder sind es mehrere? Eine spontane Aktion oder von langer Hand geplant? Wir wissen es nicht, müssen mutmaßen. Nehmen wir an, es ist ein Einzeltäter. Er steht in der kleinen Kirche vor den Stufen, die hoch Richtung Chorraum führen. Nervös schaut er um sich. Niemand da. Sein Blick geht auf die beiden Holzfiguren vor ihm. Auf Augustinus und Ambrosius, die auf Ständern beim Hochaltar stehen. Jetzt geht alles schnell. Adrenalin schießt wahrscheinlich durch seinen Körper. Noch einmal der Blick zur Tür: Gut, er ist noch immer alleine. Schnelle Schritte hoch zu den etwa sprudelflaschengroßen Figuren, einige geschickte oder ungeschickte Handgriffe und sie verschwinden unter seiner Jacke …“ Was einem Kriminalroman entnommen schien – für einen echten Tatorteinstieg fehlt lediglich die Leiche –, das hat keiner der Drehbuchschreiber verfasst, sondern war kürzlich im katholischen Konradsblatt zu lesen. Der Autor hat seine Lektion gelernt, eine Szenerie mundgerecht für krimiverwöhnte Leser mit viel Fantasie darzustellen. Es könnte ja so gewesen sein.... Er weiß auch, wie es weiter ging: „Aber bevor wir uns weiter mit den Figuren beschäftigen, wollen wir noch einmal zurück ins Jahr 1965: Bei den Verantwortlichen der Münstergemeinde (die St.-Jodok-Kirche gehört zu ihrer Pfarrei) ist die Aufregung groß. Ein Diebstahl in der Kirche am helllichten Tag! Was, wenn das wieder passiert? Es wird entschieden, die anderen Kostbarkeiten der Kirche zukünftig sicher zu verwahren. Der Mesner von St. Jodok nimmt sich der Sache an. Sorgfältig verpackt er das holzgeschnitzte Jesuskind, die barocke Christusfigur, den Wettersegen und einige wertvolle Altar-Utensilien, verpackt sie in einem Karton und – deponiert diesen sicher bei sich zu Hause....“

Im September 2018 hatte das Pfarramt nach einer ersten Anfrage aus der Hansestadt Stadtarchivar Walter Liehner zu Rate gezogen. Der identifizierte anhand der Fotografien die Figuren aus der Jodokkirche sofort und informierte die Pfarrei. Bis zur Rückkehr der Heiligen aus Hamburg sollte es allerdings noch einige Zeit dauern.

Die Heiligenfiguren des St. Ambrosius und St. Augustinus waren 1965 aus der Jodokkirche gestohlen worden und kamen vor einigen Monaten aus Hamburg wieder zurück. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Zu dieser kleinen Sammlung aus der Jodokkirche passte gerade perfekt das stark lädierte großformatige Marienbild einer Mater dolorosa, das schon seit gut zehn Jahren im Atelier der Restauratoren Barbara Lorenzer und Markus Heberle hing und dort einer ungewissen Zukunft harrte.

Wolfgang Woerner, Motor des Münsterbauvereins und Hüter der Goldbacher Kapelle, hatte es auf dem Speicher der Kirche entdeckt und den Restauratoren übergeben. Die bloße Leinwand war dort lange aufgerollt gelagert gewesen, was die extrem stark abgeblätterte Bemalung erklärt.

Ungeachtet dessen glaubte Kunsthistoriker Ulrich Knapp, der das Gemälde auf die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts datierte und als Beispiel der Volksfrömmigkeit bezeichnete, am Rande des Bildes schemenhafte Stadttore zu erkennen. „Das könnte vielleicht das Aufkircher Tor gewesen sein“, mutmaßt Ulrich Köberle.

Dieses stark lädierte Gemälde der „Schmerzensreichen Maria“ lag lange Zeit aufgerollt auf dem Speicher der St.-Jodok-Kirche, ehe es schon seit gut zehn Jahren im Atelier der Restauratoren Barbara Lorenzer und Markus Heberle aufbewahrt wurde. | Bild: Hanspeter Walter

Alles in allem lag für den Verein Konzertreihe St. Jodok nahe, die Kunstwerke und Objekte aus dem Verborgenen ans Licht zu holen – in Form einer zweiwöchigen Ausstellung in dem Gotteshaus selbst. Von 28. März bis 11. April – so war es zumindest Anfang der Woche noch geplant – sind die kleinen Kirchenschätze jeweils von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

Hoffnung auf finanzielle Unterstützung durch Paten

Auf Wunder hoffen müssen die Aussteller, wenn man die Preisschilder an den mehr oder weniger lädierten Kirchenschätzen sieht. Die stehen zwar keineswegs zum Verkauf, sollen jedoch nach Möglichkeit fachkundig restauriert werden – mit der finanziellen Unterstützung von potenten Paten.

Das muss schon sein, wer das die Ausstellung dominierende Marienbild auf seine Kosten auf Vordermann bringen lassen möchte. Immerhin 20 500 Euro sind hier als finanzieller Aufwand veranschlagt. Ja, wer das Bild bei Lichte betrachtet, wundert sich darüber nicht einmal, sondern eher darüber, dass das Kunstwerk überhaupt noch sanierbar ist.

Überlingen Kleines Weihnachtswunder: Wenn der Pfarrer beim Aufräumen das Christkind aus der St.-Jodok-Kirche findet Das könnte Sie auch interessieren

Da ist die auf 1781 datierte Holzplastik eines auferstanden Christus mit 1500 Euro geradezu preiswert. Ja, für die beiden gestohlenen vermeintlichen Heiligenfiguren des Ambrosius und Augustus sind sogar „nur“ 550 Euro an Sanierungsaufwand für erforderlich gehalten. Die Hoffnung auf Mäzene für die fachgerechte Restaurierung ist allerdings nur ein Aspekt der Ausstellung. Am Herzen liegt es ihnen auch, die künstlerischen Werke und Devotionalien der kirchlichen Liturgie wie historische Messkelche, Weihrauchfässer oder Hostiendosen überhaupt einem Publikum zeigen zu können.

Ulrich Köberle (rechts) und Csaba Nemes (links) sind die Vorsitzenden des Vereins Konzertreihe St. Jodok, der die Ausstellung organisierte und sich die eine oder andere Restarurierung der Kunstgegenstände verspricht. Im Hintergrund Michael Brunner von der städtischen Abteilung Kultur. | Bild: Hanspeter Walter

„Geteilte Freude ist doppelte Freude“, sagt Münsterpfarrer Bernd Walter im Vorwort zu dem kleinen Ausstellungskatalog, in dem alle Objekte detailliert dargestellt und beschrieben sind. Schon jetzt erwägt der Verein für das kommende Jahr eine weitere Ausstellung, bei der er gerne einige restaurierte Elemente zeigen würde.