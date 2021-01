Bei einer Aufräum-Aktion in der Sakristei des Überlinger Münsters fand Pfarrer Bernd Walter mehrere Figuren und Gegenstände aus der St.-Jodok-Kirche in Überlingen – darunter ein holzgeschnitztes Jesuskind im Renaissancestil. Außerdem kamen zwei Heiligenfiguren der St.-Jodok-Kirche nach Überlingen zurück, die 1965 gestohlen worden waren. Die Devotionalien sollen jetzt restauriert werden.

Ob man es als Wunder bezeichnen kann, mag dahingestellt sein. Aber eine Überraschung war es allemal, was Pfarrer Bernd Walter bei einer Aufräumaktion in einem wenig genutzten Schrank der Sakristei des Münsters in Überlingen in die Hände fiel: ein