von Sabine Busse

Als feststand, dass die Landesgartenschau (LGS) verschoben wird und der Uferpark in diesem Jahr verschlossen bleibt, musste eine Lösung für die Kapelle in Goldbach gefunden werden. Die kleine Kirche wurde im neunten Jahrhundert gebaut und gehört zu den ältesten Gotteshäusern am Bodensee. Eigentümer ist die Überlinger Münstergemeinde, der Pfarrer Bernd Walter vorsteht.

Zugang nur mit Schlüssel

Er fragte bei der LGS GmbH an und bat darum, die Kapelle wieder zugänglich zu machen. Das ist nun geschehen. Die Zäune wurden so versetzt, dass Besucher wieder über die Gleise zur Silvesterkapelle gelangen können. Wie in der Vergangenheit braucht man einen Schlüssel, um ins Innere zu gelangen. Den können Interessierte in der Nachbarschaft, wie auf dem Schild an der Außenwand zu lesen ist, abholen.

Hier endete bis vor kurzem der Weg, da die Silvesterkapelle auf dem umzäunten Landesgartenschau-Gelände steht. Mittlerweile wurden die Zäune versetzt und die Kapelle ist wieder zu erreichen. | Bild: Sabine Busse

Bald soll es aber auch wieder Besuche mit fachkundigen Erläuterungen geben. Auf Nachfrage des SÜDKURIER teilte Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der Überlinger Marketing und Touristik GmbH mit, dass voraussichtlich ab dem 10. Juni wieder Führungen angeboten werden.

Führungen unter Vorbehalt

„Da derzeit noch keine weiteren Informationen zu den notwendigen Maßnahmen und den Einschränkungen für Führungsangebote vorliegen, steht dieses Datum noch unter Vorbehalt“, so Jankowiak weiter. Die Führungen übernimmt die Hirthe GmbH, die auch während der LGS Besucher an wenigen Terminen in der Woche durch die Silvesterkapelle geleiten sollte.

Im Vorfeld der Schau hatte es besorgte Einwände gegen die Einbeziehung der Silvesterkapelle in das Uferparkgelände gegeben. Nachdem die Stadt das westlich gelegene Grundstück von der Bahn erworben hatte, war ein neuer Weg unterhalb der Kapelle angelegt worden. Dadurch büßten einige Goldbacher ihren exklusiv genutzten Strand südlich des Gotteshauses ein. Der wird nach der LGS nun allen Bürgern offen stehen, die sich allerdings noch bis Herbst 2021 gedulden müssen.

Von den Bahngleisen kommend haben Besucher wieder freien Durchgang zur Silvesterkapelle. | Bild: Sabine Busse

Wer die Kapelle im Rahmen einer Gruppenführung besichtigen möchte, muss sich wegen der Dokumentationspflicht anmelden: Telefonnummer 07551/937185 oder per E-Mail an die Adresse fuehrung@hirthe-gmbh.de.