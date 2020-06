Kaum eine Woche vergeht im Überlinger SÜDKURIER, in der der Uhu nicht Thema ist. Die Uhus, genauer gesagt – gerade gab es ja Nachwuchs. Für jenen Nachwuchs wurde im Gallergraben zwischen der früheren Freilichtbühne und dem Aufkircher Tor jüngst sogar ein Fußgängertunnel aufgestellt, damit die jungen Vögel ungestört ihre ersten Flatterübungen absolvieren können. Steht da oben „kaum eine Woche“? Stimmt nicht ganz: gar keine Woche. Denn jede Woche taucht der Uhu als Überlinger Maskottchen in der Karikatur von Stefan Roth auf. Mal ganz prominent und quasi mit einer Hauptrolle in der Zeichnung. Und auch mal ganz am Rande, teils muss man ihn sogar suchen.

Genau zehn Jahre ist es her, dass im Frühjahr 2010 ein Paar der größten heimischen Eulen sich einen kleinen Felsvorsprung am Eingang zum Grundgraben als Brutplatz auswählte und in unmittelbarer Nähe zur Stadt den ersten Nachwuchs – damals quasi als Einzelkind – aufzog. Hier haben inzwischen insgesamt 25 Tiere das Licht der Welt erblickt. Die Eltern sind nicht mehr die gleichen. Das aktuelle Uhu-Paar hält sich auch im Winter hier auf, scheint den Felsvorsprung als Brutplatz weiterhin zu schätzen und Überlingen die Treue zu halten. (jub/hpw)