von Sabine Busse

Während die Beliebtheit des neuen Uferparks in Überlingen wächst, dezimierte sich unlängst der potenzielle Parkraum im Umfeld des Freizeitgeländes direkt am See. Der als Gehweg klassifizierte Platz neben dem Bahnhof Therme ist, wie berichtet, für Autos und Fußgänger gesperrt. Damit bleiben Besuchern des Parks insgesamt 19 Stellplätze auf zwei Parkstreifen entlang der Bahnhofstraße, die aus Richtung Goldbach kommend genutzt werden können.

Autos werden am Straßenrand ausgeladen, dann geht die Parkplatz-Suche los

An einem sonnigen Sonntagnachmittag bleibt hier kein Platz lange leer. Die ersten Autos haben sich auf den Grünstreifen gequetscht. Ein Kleintransporter hält auf dem Radweg und die Insassen laden Kinderwagen sowie den Nachwuchs aus. Der hat es eilig, auf den Spielplatz zu kommen. Der Fahrer wird noch einige Runden drehen müssen, bis er einen freien Stellplatz für das große Auto erwischt. Oder er steuert das Parkhaus Therme an. Die Kinder müssen also noch eine Weile ohne ihn spielen.

Schnell den Kinderwagen und den Nachwuchs ausladen, damit einer schon mal mit den Kindern auf den Spielplatz gehen kann. Der Radweg ist derweil blockiert. | Bild: Sabine Busse

Toilettenanlage für den Uferpark In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates kündigte Oberbürgermeister Jan Zeitler an, dass im Uferpark eine vollautomatische Toilettenanlage errichtet werden soll. Als Standort nannte er einen Platz an der Rückseite des Parks nahe der Bahnhofstraße, wo während der Landesgartenschau die „Sehforelle“ über die Wasserwelten des Bodensees informierte. Die Toilettenanlage wird laut Zeitler mit Mitteln der Stabilisierungshilfe für Kurorte finanziert. Die bis jetzt einzige öffentliche Toilette im Uferpark befindet sich im Gastronomie-Gebäude neben dem Kiosk. Sie wird erst mit Öffnung der Gaststätte am 1. Mai und nur zu den Öffnungszeiten des Lokals zugänglich sein.

Bei Dunkelheit einen Kilometer durch die Grünanlagen zum Parkhaus

Das ist die Situation im Winter. Wenn in drei Monaten das Restaurant 'Uferpark 57' mit dem Kiosk neben dem Spielplatz eröffnet, werden die Besucher in noch größerer Zahl kommen. Mit seinem Konzept setzt der Pächter der Gastronomie, die Zoller-Hof Brauerei, nicht nur auf Ausflügler, sondern auch auf Gäste, die hier abends einkehren. Einen Fußmarsch von über einem Kilometer bei Dunkelheit durch die Grünanlagen zum Parkhaus dürften nicht alle angenehm finden. Das sieht auch Ralf Rakel so, Geschäftsführer der Brauerei Zoller-Hof. „Wir sind mit der Stadt fleißig im Gespräch, um entsprechende Parkplätze schaffen zu können“, schreibt er auf Anfrage des SÜDKURIER.

Auf beiden Seiten der neu angelegten Bahnhofstraße verlaufen Fahrradschutzstreifen. Platz für parkende Autos ist hier nicht vorgesehen. | Bild: Sabine Busse

Verwaltung: Bebauungsplan wird überarbeitet und kommt dann in die Gremien

Die neu angelegte und vom Land zur Hälfte geförderte Bahnhofstraße verfügt über zwei Fahrradschutzstreifen, die Teil des Bodenseeradwegs sind. Einen Fußweg gibt es nicht, dieser verläuft parallel im Park. Auf eine Anfrage bei der Stadtverwaltung, was Gegenstand der Gespräche mit dem Pächter ist und wie man den Besuchern des Parks entgegenkommen will, schreibt die Pressestelle: „Aktuell wird der Bebauungsplan überarbeitet unter anderem mit dem Ziel, die Stellplatzsituation zu verbessern. Sobald der Entwurf vorliegt, wird dieser in den zuständigen Gremien öffentlich behandelt werden.“

Stadt will vor Eröffnung der Gastronomie vorgeschriebene Stellplatzzahl schaffen

Wie jeder Bauherr weiß, ist die Bereitstellung von Parkraum kein willkürlicher Akt, dafür gibt es Regeln. Bei erneuter Nachfrage schreibt die Pressestelle, dass Überlingen keine eigene Stellplatzverordnung habe und sich an der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg orientiert. „In der Baugenehmigung für das Gastronomiegebäude sind nach Paragraf 37 Absatz 1 der Landesbauordnung neun Stellplätze für Kraftfahrzeuge erforderlich“, so die schriftliche Auskunft weiter. Außerdem müssten 34 Fahrradstellplätze hergestellt werden. „Diese Forderung wird vor Inbetriebnahme erfüllt werden“, schließt die Auskunft.

Der eingezäunte „Gehweg“ neben dem Bahnhof Therme ist zurzeit für Autos und Fußgänger gesperrt. | Bild: Sabine Busse

Schon 2018 formulierten Anwohner Bedenken zur Stellplatzsituation

Die Diskussion um die Parkplätze im Bereich Uferpark ist nicht neu. Bereits im Januar 2018 hatten Anwohner aus Goldbach Bedenken geäußert, als es um die Öffnung des kleinen Strandes unterhalb der Silvesterkapelle ging. Die ganz im Westen ansässigen Überlinger mutmaßten, dass bereits dieser kleine Abschnitt am Bodenseeufer viele Besucher anziehe, die dann auch Parkplätze benötigen. Wie beliebt auch der restliche Uferpark werden würde, war damals noch kein Thema. Die Bedenken wurden seinerzeit von Roland Leitner, Geschäftsführer der Landesgartenschau, ausgeräumt, der 30 neue Stellplätze in Aussicht stellte.