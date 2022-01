Überlingen vor 43 Minuten

„Genuss-Winkel“ im Uferpark: Zollerhof-Brauerei öffnet am 1. Mai Lokal direkt am Ufer des Bodensees

Am 1. Mai 2022 will die Zollerhof-Brauerei aus Sigmaringen die Gastronomie „Uferpark 57“ in Überlingen eröffnen. Das Gastrogebäude war im Zuge der Landesgartenschau 2021 gebaut worden. Die Betreiber setzen auf frische Küche und Familienfreundlichkeit und wollen im Sommer eine Beachbar am Ufer anbieten.