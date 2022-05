Ein normaler Marathon von knapp 42 Kilometern reicht Benedikt Hoffmann nicht, es muss ein Ultralauf über 50 Kilometer sein. Normalerweise läuft der 37-jährige Wahlwieser bei Meisterschaften, doch nun hat er sich für einen guten Zweck die Strecke von Immenstaad bis nach Eigeltingen vorgenommen – und sucht noch Mitstreiter. Doch die müssen nicht die gesamte Strecke laufen, wie der Profi berichtet. Denn es geht nicht um die Zeit, sondern darum, möglichst viele Spenden für die Ukrainehilfe zu sammeln. Ein moderates Tempo von sechs Minuten pro Kilometer soll möglichst viele animieren, ein paar Kilometer gemeinsam mit dem Berg-, Ultra- und Trailläufer zu laufen.

Der Benefizlauf startet um 9 Uhr von Immenstaad nach Eigeltingen. Die 51,1 Kilometer lange Strecke ist in sechs Etappen zwischen fünf und zehn Kilometer eingeteilt, auf denen der amtierende Berglauf-Weltmeister Benedikt Hoffmann von Laufbegeisterten begleitet werden kann. „Es stehen das gemeinsame Lauferlebnis und der Benefizcharakter ganz klar im Vordergrund“, betont der 37-jährige Wahlwieser, der vor zwei Wochen noch an der Deutschen Ultralauf Meisterschaft über 50 Kilometer in Wolfenbüttel teilnahm. Trotz widriger Vorbereitungen wegen einer Corona-Erkrankung wurde er Dritter in einer respektablen Zeit von 2:57:11 Stunden.

FC 09 Überlingen sammelt die Spenden

Sponsor ist die Volksbank Überlingen. Nun werden weitere Firmenspender gesucht, die sich an der Aktion beteiligen, um möglichst viel Geld zusammenzubekommen. Aber auch jeder einzelne, der helfen möchte, kann eine Spende überweisen. Gesammelt werden die Spenden vom FC 09 Überlingen. Die Fußballer haben für diese Aktion ein eigenes Spendenkonto eingerichtet. Der Verein unterstützt damit das Engagement seines Spielers Serghiy Kosar, der selbst aus der Ukraine stammt und 2017 als Profi-Fußballer an den Bodensee kam. Der 29-Jährige lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Denkingen.

Der Ukrainer Serghiy Kosar lebt seit 2017 in Deutschland und versucht aktuell, sowohl im Land als auch in der Bodenseeregion zu helfen. | Bild: Jäckle, Reiner

Spieler wird Verteilung koordinieren

Er absolvierte zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr und danach eine Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher. Kosar engagiert sich in der Ukrainehilfe und hat persönliche Kontakte ins Land, aber auch zu sehr vielen Flüchtlingen und zu verschiedenen Aktionsbündnissen in der Bodenseeregion. Er wird im Anschluss die Verteilung der Gelder koordinieren. Es sollen einerseits Hilfsorganisationen in der Ukraine, andererseits Geflüchtete in der Bodenseeregion gezielt unterstützt werden. „Es wäre schön und gut, wenn wir so viele Menschen wie möglich mit dabei haben. Jeder einzelne zählt“, sagt Serghiy Kosar in einem Video zum Lauf.

Um Anmeldung zum Lauf wird gebeten

Wer bei der Aktion dabei sein möchte, kann selbst entscheiden, ob er eine oder mehrere Etappen mitlaufen möchte. Es gibt keine abgesperrten Strecken und es gilt die Straßenverkehrsordnung. Alle Teilnehmer laufen auf eigene Gefahr mit. Um einen Überblick zu bekommen, wird gebeten, sich im Vorfeld per E-Mail anzumelden unter: benne.hoffmann@googlemail.com

Die Etappen Etappe 1 Immenstaad Hafen bis Therme Meersburg, 8,35 Kilometer, Startzeit: 9 Uhr Etappe 2 Therme Meersburg bis Unteruhldingen Hafen, 5,62 Kilometer, Startzeit: 9.50 Uhr Etappe 3 Unteruhldingen Hafen bis Überlingen Bahnhof Therme, 9,71 Kilometer, Startzeit: 10.25 Uhr Etappe 4 Überlingen Bahnhof Therme bis Ludwigshafen Zollhaus, 9,41 Kilometer, Startzeit: 11.25 Uhr Etappe 5 Ludwigshafen Zollhaus bis Wahlwies Volksbank, 7,26 Kilometer, Startzeit: 12.21 Uhr Etappe 6 Wahlwies Volksbank bis Eigeltingen Volksbank, 10,3 Kilometer, Startzeit: 13.05 Uhr

Wer sich als Firma am Lauf beteiligen möchte und pro absolviertem Netto-Kilometer aller Teilnehmer einen selbst bestimmten Betrag spenden möchte, kann sich bis Freitag, 13. Mai, per E-Mail wenden an: benefizlauf@gmx.de. Wer sich als Privatperson finanziell beteiligen möchte, kann eine beliebige Spende unter dem Stichwort „Ukrainehilfe“ auf das Spendenkonto des FC Überlingen überweisen. Alle Informationen dazu gibt es unter: www.facebook.de/benefizlauf2022

Ankunft in Eigeltingen kurz nach 14 Uhr

Am Samstag sind einige Live-Übertragungen direkt von der Strecke geplant, um diejenigen, die nicht mitlaufen können, an der Aktion teilhaben zu lassen. „Nach der Aktion wird selbstverständlich immer wieder darüber berichtet, wie und wo die Spenden eingesetzt werden“, sagt Benedikt Hoffmann. Er hofft darauf, dass er von möglichst vielen Laufinteressierten begleitet wird. Der Laufprofi rechnet damit, dass er und seine Begleiter auf der Schlussetappe kurz nach 14 Uhr in Eigeltingen ankommen werden.