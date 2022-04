Wer seine Vorsätze für 2022, sich mehr zu bewegen, in die Tat umsetzen möchte, hat dazu dieses Jahr mehrere Gelegenheiten. Zwar finden weniger Läufe als vor der Corona-Pandemie statt, dennoch geht es ab Mai wieder los. Wir haben für alle Sportbegeisterten eine Übersicht über Läufe in Überlingen und Umgebung zusammengestellt.

Alternative zum Pfahlbau-Marathon in Uhldingen-Mühlhofen

Rund um Uhldingen-Mühlhofen findet zum zweiten Mal die coronakonforme Veranstaltung Laufzeit statt, als Alternative zum jährlich stattfindenden Pfahlbau-Marathon. Vom 14. bis zum 29. Mai können Läufer und Nordic Walker die zehn Kilometer lange Strecke bestreiten, wie die Organisatoren mitteilen.

Einen normalen Pfahlbau-Marathon, wie auf diesem Bild zu sehen, gibt es auch dieses Jahr nicht. Stattdessen findet zum zweiten Mal eine coronakonforme Alternative zu der traditionellen Laufveranstaltung in Uhldingen-Mühlhofen statt. | Bild: Holger Kleinstück

Mithilfe der Zeitmessung findet ein virtueller Wettkampf statt, sodass auch Teams antreten können – eigenständig auf der Laufstrecke, aber gemeinsam digital vernetzt. Entlang des Bodenseeufers führt die Strecke vorbei an Weinhängen, durch Wälder und Wiesen.

„Im vergangenen Jahr haben mehr als 300 Laufbegeisterte die erste Laufzeit bestritten. Mithilfe unseres Konzepts haben wir positive Erfahrungen sammeln können, weswegen wieder ein Zeitraum von mehr als zwei Wochen für die Laufzeit angesetzt ist“, erklärt Manuel Dillmann aus dem Organisationsteam.

Manuel Dillmann vom Organisationsteam der Laufveranstaltung: „Im vergangenen Jahr haben über 300 Laufbegeisterte die erste Laufzeit bestritten.“ | Bild: Holger Kleinstück

„Nach dem Lauf kann die Zeit online eingesehen werden und in eine gemeinsame Teamwertung einfließen. Für das teilnehmerstärkste Team winkt eine Überraschung. Außerdem kann sich jeder Teilnehmer seine Urkunde selbst ausdrucken.“

Aufgrund des Wegprofils der Strecke sind laut Organisatoren Kondition und Ausdauer nötig. Für 12 Euro können Laufbegeisterte ab 16 Jahren teilnehmen. Eine Anmeldung ist bis einschließlich 29. Mai um 12 Uhr möglich. Informationen gibt es hier.

Friedrichshafen Lauf, Baby, lauf: Warum der Laufsport so glücklich macht Das könnte Sie auch interessieren

Hagnauer Seelauf findet zum fünften Mal statt

Der Hagnauer Seelauf findet entlang des Bodensees und der Weinberge dieses Jahr zum fünften Mal statt. Die Laufveranstaltung beginnt am Freitag, 24. Juni, 16 Uhr, mit den Schülerläufen. Wie die Organisatoren auf ihrer Internetseite bekannt geben, gibt es neben den Bambini-Läufen auch eine Strecke mit 5,7 Kilometern (Laufen und Nordic Walking) und eine Strecke mit zehn Kilometern (Laufen).

Dieses Jahr soll er wieder stattfinden: der Hagnauer Seelauf. Dieses Bild entstand beim Lauf im Jahr 2018. | Bild: Uwe Petersen (Archiv)

Der gemeinsame Start- und Zieleinlauf ist im Uferpark beim Bürger- und Gästehaus. Die Startgebühr für den kleinen Lauf beträgt 10 Euro, für den großen Lauf 15 Euro. Die Ausgabe der Startnummern findet am Donnerstag, 23. Juni, 18 bis 19 Uhr, im Hagnauer Gwandhaus, Im Hof 7, statt. Nachmeldungen sind auch am Freitag noch gegen eine Extra-Gebühr möglich. Informationen gibt es hier.

Diese Laufveranstaltungen finden nicht statt Schlosslauf Hagnau Nachdem der Schlosslauf in Heiligenberg seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr stattgefunden hat, heißt es auch für dieses Jahr: Der Lauf wird nicht organisiert. Eine Begründung dafür gibt es von Bürgermeister Frank Amann nicht. Halbmarathon Überlingen Auch der Überlinger Halbmarathon findet dieses Jahr nicht wie geplant im Mai statt. Auf der Internetseite heißt es, ein neuer Termin konnte noch nicht gefunden werden. Bereits der Überlinger Halbmarathon im Herbst 2021 war coronabedingt abgesagt worden. Swim and Run Salem Nach Kenntnisstand der Gemeinde Salem fällt die Sportveranstaltung Swim and Run dieses Jahr aus. Normalerweise findet das Event – eine Kombination aus Laufen und Schwimmen – am Schlosssee Salem statt. Wielemer Viertele Der Wielemer-Viertele in Salem-Mittelstenweiler findet nach Angaben der Veranstalter dieses Jahr zum wiederholten Mal nicht statt. Weitere Läufe Ob der Apfellauf in Frickingen und der Crosslauf in Meersburg dieses Jahr stattfinden, ist aktuell unklar. Seitens der Veranstalter und/oder Gemeinden gab es diesbezüglich keine Rückmeldung gegenüber dem SÜDKURIER.