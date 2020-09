Zur Person

wurde 1966 in Singen/Hohentwiel geboren. Er machte sein Abitur am Friedrich-Eugens-Gymnasium in Stuttgart. Von Kindesbeinen an begeisterter Fußballer, startete er mit 14 eine erfolgreiche Trainerkarriere. Mit 30 Jahren verwirklichte er seinen Traum, eine Profimannschaft zu trainieren. In der Saison 1997/98 begleitete er als Trainer die A-Juniorenbundesligamannschaft des VfB Stuttgart . Nach seinem Sport- und BWL-Studium an der Universität Mannheim begann er 1997 sein Referendariat an der Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule in Kirchheim unter Teck. Nach einigen Jahren wurde er dort Fachabteilungsleiter der kaufmännischen Berufsschule.Während dieser Zeit reifte in ihm der Wunsch, Schulleiter zu werden. 2009 trat er das Amt als Schulleiter an der Albert-Schäffle-Schule in Nürtingen an. Zum Schuljahr 2020/21 wechselte er als Schulleiter an die Constantin-Vanotti-Schule. Diese umfasst die Schularten Wirtschaftsgymnasium, kaufmännische Berufsschule und Berufskolleg, sowie Wirtschaftsschule und Berufsvorbereitung. Thomas Gundelsweiler lebt in einer Patchwork-Familie. Zusammen mit seiner Frau Sanela Gundelsweiler leben die drei Söhne im Alter zwischen acht und 20 Jahren in ihrem Haushalt. Ein viertes Kind wird im September auf die Welt kommen.