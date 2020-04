Überlingen vor 5 Stunden

Hoffnungsgeschichte aus der Klasse 9e: Schüler basteln im Matheunterricht geometrische Körper und schreiben Grußbotschaften darauf

Christof Baader, Lehrer an der Realschule Überlingen, berichtet in seinem Gastbeitrag über seine Erfahrungen mit Schule in Zeiten von Corona.