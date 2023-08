Umgeben von Blumen- und Weinhandel in der Grabenstraße 8 in Überlingen liegt das Café Solid Ground. Das Lokal ist täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Zu jeder Tageszeit werden Frühstück sowie verschiedene Suppen, Salate und Kuchen serviert. Das Café ist ein Treffpunkt für Jung und Alt zum Plaudern, Lesen oder Arbeiten. Gleichzeitig ist das Solid Ground eine Kaffeerösterei und bietet sowohl Kaffee als auch das passende Brühzubehör zum Verkauf an. Betrieben wird das Lokal von Felix von Bleichert.

Im Sommer spendet ein Baum zusätzlichen Schatten und erinnert an alte Zeiten: Früher befand sich dort zwischen Christoph- und Jakob-Kessering-Straße die Gaststätte „Grüner Baum“. | Bild: Katharina Kitt

Ambiente

Das Café besteht aus einem Raum und einem kleinen Außenbereich. Der Innenraum ist modern-rustikal eingerichtet. In der Mitte stehen große Holztische, an den Fenstern kann man auf Fensterbänken und Barhockern an etwas kleineren Tischen Platz nehmen. Auf der Terrasse vor dem Café befinden sich zwei kleine Tische und ein großer Holztisch, der dazu einlädt, auch mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen.

Klein aber fein: die Frühstücksauswahl im Solid Ground. | Bild: Katharina Kitt

Aktuell (Stand Juli 2023) führt aufgrund der Baustelle am Fischerbrunnen die Verkehrsumleitung am Solid Ground vorbei, was das Draußensitzen zu gewissen Tageszeiten vielleicht etwas ungemütlich, aber nicht unmöglich macht. Auf den Tischen stehen Blumen von lokalen Blumengeschäften und auch Hunde finden hier ihren Platz.

Auswahl

Frühstückhungrigen ist eine kleine, aber feine Auswahl geboten: Croissants süß oder herzhaft, Butterbrezel, Birchermüsli und verschiedene gegrillte Sandwiches. Eierspeisen sucht man hier jedoch vergeblich – eigentlich Voraussetzung für unseren Frühstücks-Test. Hier machen wir eine Ausnahme.

Bei der Getränkeauswahl ist das Café mit der eigenen Röstmaschine breiter aufgestellt. Aeropress, V60 oder Chemex? Neben den typischen Kaffeespezialitäten kann man sich hier die bevorzugte Brühvariante aussuchen und bekommt das Heißgetränk der Wahl für einen Aufpreis von 30 Cent auch mit Hafer- oder laktosefreier Milch. Außerdem stehen sowohl Tee, Säfte und Limonaden als auch Prosecco auf der Karte, weshalb aus einem normalen Brunch auch schnell ein Sektfrühstück gemacht werden kann.

Regionalität und Geschmack

Das Solid Ground ist biozertifiziert und legt, soweit es geht, Wert auf Regionalität. Die verwendeten Lebensmittel bezieht das Café über den lokalen Großhändler Bodan, das Brot von örtlichen Bäckereien. Gerade die Brotqualität hat beim Test überzeugt und auch insgesamt haben die Sandwiches den Geschmackstest bestanden.

Sowohl an der Variante Margherita mit Tomaten, Rucola und Cheddar als auch an dem Sandwich Mediterran mit Tofu, Oliven, Pesto und Rucola gab es nichts auszusetzen. Die Sandwiches waren mit frischen Zutaten belegt und wurden mit etwas Gurke und einem Balsamico-Dressing serviert. Ein Glas Leitungswasser gab es auf Nachfrage gratis mit dazu.

Anfahrt und Parkplätze

Aufgrund seiner Lage in der Überlinger Altstadt ist das Café über verschiedene Wege gut zu erreichen. Das Parkhaus West liegt in idealer Nähe, aufgrund der aktuellen Baustelle kommen allerdings nur das Parkhaus Therme oder die kostenpflichtigen Parkplätze am Überlinger Bauamt infrage.

Einige ebenfalls gebührenpflichtige Parkplätze finden sich wenige Meter entfernt neben der Drogerie Müller, Fahrräder können sogar direkt vor dem Café abgestellt werden. Mit den Stadtbussen kann man bis zum Landungsplatz fahren und von dort aus 250 Meter laufen. Durch seine Lage in der Überlinger Altstadt ist das Café generell fußläufig gut zu erreichen.

Bestellt und bezahlt wird im Solid Ground an der Theke. Dabei lässt sich ein kleiner Blick in die Küche erhaschen. | Bild: Katharina Kitt

Preis

Eine Butterbrezel bekommt man im Solid Ground bereits ab 2,90€, ein Croissant mit Butter und Marmelade ab 4,10€. Auf der SÜDKURIER-Rechnung standen am Ende die zwei Sandwiches als teuerste Frühstücksvariante für 7,50€ und 7,90€, ein Latte Macchiato und ein großer Cappuccino, jeweils mit Hafermilch für 4,20€. Das kostete zusammen 23,80€. Damit befindet sich das Frühstück im Solid Ground im Vergleich zu den bisherigen Frühstückstests im Mittelfeld.